“Alètheia” de Rosana Beltri Bort al Museu Terracota

Del 4 de març al 23 d’abril de 2017, la Sala 2 del Museu Terracota, Centre d’Interpretació de la Terrissa de la Galera, acull l’exposició de la dissenyadora gràfica rapitenca Rosana Beltri Bort, Alètheia. Es tracta d’un conjunt d’obres que tenen com a base l’alumini i que segons explica Beltri “fan referència a aspectes de la psicologia, la mitologia, la filosofia o la literatura… als tres estadis del nus de Jaques Lacan; Alètheia com a concepte filosòfic, la sinestèsia, el viatge iniciàtic…”.Són peces elegants, de formes geomètriques pures: cercles, rectangles, quadrats, etc. i de colors suaus i volums i textures diverses.

Rosana Beltri Bort va cursar els seus estudis a l’Escola d’Art Esardi essent tècnica en art final i tècnica superior d’arts plàstiques i disseny publicitari. Està vinculada a l’empresa Garcos Publicitat i a Partinando Show on realitza tasques de dissenyadora gràfica, merchandising, etc. Col·labora amb el grup Fusió Dúctil, artistes que es reuneixen periòdicament per a interpretar el patrimoni de forma plàstica i fer-lo creatiu.

Etiquetes: Museu Terracota de La Galera