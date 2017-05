Alessandro Apai i Mark Bohle transformen EspaiD durant un dia

L’11 de maig de 2017 els artistes Alessandro Apai i Mark Bohle, transformaran EspaiD, Sant Eusebi, 34 de Barcelona en un lloc envoltat per més de 2.300 dibuixos en el seu projecte The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog. Els treballs que s’exposaran seran peces originals que passaran del paper a formar part de l’espai i el mobiliari.

Alessandro Apai és un il·lustrador i artista italià que actualment viu a Barcelona. El seu treball s’inspira en el quotidià i en les relacions socials, intentant usar les imatges com a vehicle de comunicació. És membre de l’agència de Londres YCN des de l’any 2015.

Mark Bohle és un dissenyador d’Stuttgart, Alemanya. Va néixer el 1986 i el 2004 va fer els 18. Treballa en diferents camps del disseny, concentrant-se sobretot en la il·lustració i el disseny gràfic. A més de treballar per a clients, desenvolupa projectes personals i els seus treballs estan presents a col·leccions i museus.

A la imatge, dibuix del projecte “The Quick Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog”.

Etiquetes: Alessandro Apai · EspaiD · Mark Bohle