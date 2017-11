Aleksandra Dynas i Andoni Lubaki al Centre Cívic Can Basté

El Centre Cívic Can Basté inaugura dues noves exposicions fotogràfiques de l’Aleksandra Dynas i l’Andoni Lubaki, els qual ens apropen realitats humanes de diferents racons del món.

El 2 de novembre a les 20 h. tindrà lloc la inauguració de Children of God d’Aleksandra Dynas. La mostra espodrà visitar fins al 2 de desembre del 2017. “Uganda té una de les poblacions més joves del món, composta en un 56% per menors de 18 anys. Els nens són els primers afectats per la pobresa, ja que molts d’ells viuen no només sense recursos, sinó també sense cap tipus de tutela paterna o adulta. Només a Kampala, hi ha més de 10 000 nens que viuen al carrer, xifra que segons diverses organitzacions va en augment. Els nens del carrer sovint no tenen accés a l’aigua potable, aliments, atenció mèdica, refugi, educació ni a la protecció. A més estan exposats contínuament a tot tipus d’explotació i abús: violència, violacions, drogues i fins i tot detencions il·legals”, explica Aleksandra Dynas

D’altra banda, el 30 de novembre a les 20 h. tindrà lloc la inuaguració de la mostra Un món convuls d’Andoni Lubaki, nominat al Premi Pulitzer i guanyador del Chris Hondros de fotoperiodisme. Un món convuls ressegueix cinc dels actuals conflictes encara vius: Síria, Iraq, Ucraïna, el Sàhara Occidental i la Líbia de la Primavera Àrab.

