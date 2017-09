Alberto Peral a la Galeria Ana Mas Projects

Ana Mas Projects inaugura el 28 de setembre, a les 19 h, Meitat, una exposició individual d’Alberto Peral realitzada en el marc del Barcelona Gallery Weekend, en la que es mostrarà el treball més recent de l’artista.

L’obra de Peral s’inscriu en el marc de les investigacions formals que amplien el camp de l’escultura incorporant a la seva pràctica mitjans com el dibuix, la fotografia o la imatge audiovisual. Un treball que sorgeix dels desenvolupaments de les formes i colors primaris, de la utilització de tècniques com la ceràmica i el collage, que remet als principis constructius de les avantguardes històriques.

Peral fa ús de figures geomètriques, esferes, triangles, rombes, trapezis, així com d’elements d’un vocabulari formal a partir del qual elabora projectes que s’adapten a l’espai on estan exposats. Objectes i instal·lacions que amaguen, en la seva aparent simplicitat, mecanismes de precisió i sistemes de construcció complexes, situant la mirada de l’observador en un territori de dobles sentits i jocs visuals.

Alberto Peral (Santurce, 1966) és un artista basc, resident des dels anys 90 a Barcelona. Des de la seva primera exposició a l’Espai 13 de la Fundació Miró (1992) fins avui, l’artista ha creat un recorregut que l’ha portat a transitar per una llarga sèrie de mitjans, però potser són les seves produccions dins del gènere escultòric les que millor representen el seu treball.

Des d’aquest gènere l’artista mostra un univers personal realitzat a partir de formes simples i essencials. Els seus projectes es caracteritzen per la combinació d’elements que es van ensamblant entre sí convidant a l’espectador a ser l’eix que vertebri aquesta unitat. La seva obra s’ha pogut veure en centres com el Reina Sofía, l’Irish Museum of Moden Art (Dublin) o la Hamburger Bahnhof (Berlin), també ha estat convidat a parlar del seu treball en la Tate Modern (Londres). Forma part de les principals col·leccions d’art espanyol contemporani com són la del Banc d’Espanya, Artium, la Caixa, Banc Sabadell, Centre d’Art Alcobendas, Fundació Botín, Unió Fenosa, Fundació Helga de Alvear, entre d’altres.

