Alberto Fabra: una revisió integral, a la Fundació Valvi

La Fundació Valvi de Girona presenta, per primera vegada, fins al 31 de juliol, una revisió integral de la trajectòria d’Alberto Fabra Foignet (Buenos Aires, 1920 – Perpinyà, 2011). Fabra va formar part del primer grup de pintors de l’avantguarda de la postguerra a Catalunya, que va exposar el 1943 a les galeries Reig de Barcelona. Dos anys després, Fabra va marxar amb els germans Vilató cap a París, amb les primeres beques donades per l’Institut Francès de Barcelona. La Fundació Valvi ha organitzat dues exposicions que cobriran les principals etapes de Fabra Foignet. En la primera exposició es presentarà l’obra realitzada en els anys que van des de la seva arribada a París fins al 1970, un període eminentment figuratiu en què Fabra va explorar diverses formes i temàtiques. La segona exposició estarà íntegrament dedicada a la dècada dels 70, etapa en què el seu interès per l’abstracció va conduir-lo a practicar-ne la versió més rigorosa possible en la forma d’una pintura cinètica o òptica que podem vincular a les pràctiques pictòriques més radicals de l’època. Com escriu Lluïsa Faxedas: “Les dues mostres permetran descobrir la trajectòria completa d’un artista que al llarg dels anys va investigar, va evolucionar i es va arriscar, sempre a la recerca d’allò que per ell era fonamental, la troballa de la millor solució per a cada obra.”

