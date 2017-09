Albacete i Genovés inauguren temporada a la Marlborough

La Galeria Marlborough, carrer Orfila 5 de Madrid, inaugura la temporada amb Destiempo, una exposició que reuneix més d’una trentena de pintures de l’artista Alfonso Albacete, i Aledaños, que reuneix un conjunt d’obra gràfica recent de l’artista Juan Genovés. Ambdues exposicions es podran visitar del 14 de setembre al 21 d’octubre.

Alfonso Albacete (Antequera, Màlaga, 1950) reflexiona sobre concepte de temps entès des de diferents facetes. El temps de la pintura, l’empleat en el procés de creació del quadre a l’estudi, evidenciat en ocasions amb metapinturas, representacions d’obres, quadres dins de quadres, una mena de joc de miralls que hem vist ja en l’obra d’Albacete. El transcórrer de les estacions de l’any està present en els títols, i en un joc de paraules i idees, l’artista pren també com a motiu les estacions de metro, representa aquestes esperes que conformen i fragmenten el transcórrer del temps urbà.

En paraules del propi artista: “hi ha coses que estan pintades i que no s’aprecien a la vista” i és que tot el conjunt de la seva obra té un component intrigant. Com diu el crític Jaume Vidal Oliveras: “L’obra d’Albacete ens sembla com una mena d’endevinalla o enigma: ambigua, elusiva, vetllada, un joc entre el mostrar i el amagar. L’artista, poc donat a parlar del seu treball, summament prudent, és d’aquells que entén que la pintura només pot defensar-se a si mateixa amb el silenci “.

