“Alba” o els retrats de la musa de Francesco Clemente

La galeria Javier López & Fer Frances presenta la tercera mostra individual de l’artista Francesco Clemente (Nàpols, 1952), un projecte molt personal que aplega un conjunt de quaranta obres recents dedicades a la seva companya i musa Alba. L’exposició, amb la qual ret homenatge a la seva dona en el quarantè aniversari de les seves noces, es compon de tres sèries diferents: pastissos sobre paper, una dotzena d’olis sobre tela de petit format i una vintena de dibuixos a tinta sobre paper.

Francesco Clemente va conèixer a Alba Primiceri a mitjans de la dècada dels setanta, després de tornar del seu primer viatge a l’Índia. Tots dos van coincidir a Roma, on ell havia donat els seus primers passos com a pintor i ella era una coneguda actriu de teatre d’avantguarda. Junts van passar llargues temporades a Chennai (Antiga Madràs), on ell havia establert un estudi en el qual va treballar en col·laboració amb artesans locals. El seu desig confés de reconciliar la tradició cultural europea amb la visió espiritual oriental el va acompanyar quan es va instal·lar amb la seva família a Nova York l’any 1981.

Al context cultural novaiorquès de mitjans dels 80 i principis dels 90, Clemente entra en contacte amb escriptors i creadors plàstics que enriqueixen la seva visió artística, amistats que tenen el seu ressò directe en la seva obra des d’aleshores. Per a alguns d’aquests artistes, l’Alba es converteix en un icona de bellesa i misteri, ambigüitat i sofisticació, com demostren les fotografies de Robert Mapplethorpe, Andy Warhol, David Seidner o Bruce Weber, i les pintures de Jean – Michel Basquiat, Julian Schnabel o Kenny Scharf. Alex Katz també ha retratat a l’esposa del seu amic en diferents ocasions. De l’Alba li interessen sobretot el seu estil i l’elegància dels seus gestos.

Però són els retrats de Francesco Clemente els que ens ofereixen un apropament més interessant a la personalitat de l’Alba, i per extensió a la del propi artista, que ha declarat que cada artista es veu a si mateix en la seva musa. S’hi ha autoretratat moltes vegades al seu costat, fonent els dos rostres en una sola imatge. Un dels més coneguts fins a la data potser és el retrat en el qual la apareix recolzada amb un vestit vermell i un braçalet indi i que va servir d’imatge per a la seva exposició al Guggenheim Nova York, l’any 1999.

L’exposició Alba de Francesco Clemente es pot veure a la galeria Javier López & Fer Frances (carrer Guecho, 12 B de La Florida) de Madrid, del 24 de maig al 6 de setembre.

