Aitor Saraiba prepara una exposició a Hell Gallery

Hell Gallery del carrer Cendra, 8 bis de Barcelona presentarà el 23 de març l’exposició Entre les Zarzes d’Aitor Saraiba. La mostra reuneix més de 80 noves peces originals i inèdites, creades per l’artista en els últims mesos per a aquesta exposició i que respiren poesia en cada traç, en cada taca de color. Els dibuixos i ceràmiques d’Aitor Saraiba ens parlen de malenconia i d’esperança, d’amor desastrós i solitud. Realitat autobiogràfica omnipresent en l’obra d’aquest artista establert a Madrid i de la qual podrem gaudir fins al dia 29 d’abril a aquesta galeria ubicada al cor del barceloní barri del Raval i que està a prop de complir el seu primer any de vida.

Etiquetes: Aitor Saraiba · Hell Gallery