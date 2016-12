Aina Mercader imparteix el curs “Escriure el Museu Nacional” a l’Ateneu Barcelonès

Del 21 de gener al 25 de mar del 2017 el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) i l’Ateneu Barcelonès organitzen el curs Escriure el Museu Nacional. La pintura convertida en paraules. La professora del curs és la col·laboradora de Bonart, Aina Mercader. Les classes és desenvolupant a l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès, carrer Canuda, 6.

Els objectius del curs son presentar i definir algunes de les múltiples relacions entre l’art visual i l’art de l’escriptura: la descripció (ècfrasi), la crítica literària, la crònica i la ficció, posar en pràctica aquests coneixements, amb exercicis pràctics de creació que partiran de quatre visites al Museu Nacional d’Art de Catalunya i donar a conèixer el fantàstic patrimoni artístic català del romànic i el gòtic, i un tast de l’art modern i contemporani.

El programa es:

1. La pintura, l’observació, el pensament i l’escriptura (a l’Escola d’Escriptura).

2. “Què veus?” Apunts al natural. Registre d’escriptura emparentat amb l’ècfrasi: la representació mitjançant les eines de la literatura d’una obra d’art creada en codi visual (al Museu Nacional).

3. Comentari a classe dels exercicis: “Què veus?” (a l’Escola d’Escriptura).

4. “Què et sembla?” Registre d’escriptura més analític i interpretatiu, proper a la crítica artística, tot i que no es necessiten coneixements previs. Es tracta d’analitzar la peça escollida a partir de referents històrics i artístics, així com d’intuïcions personals (al Museu Nacional).

5. Comentari a classe dels exercicis: “Què et sembla?” (a l’Escola d’Escriptura).

6. “Què hi ha al voltant?” L’alumne ja no només es fixarà en l’obra sinó en l’espai del museu, i molt especialment en la gent que el visita. Es tracta de descriure allò que succeeix en el lloc, sense un pla previ. Una crònica subjectiva, però enganxada als fets (al Museu Nacional).

7. Comentari a classe dels exercicis: “Què hi ha al voltant?” (a l’Escola d’Escriptura).

8. “Com ho reescrius?” El relat de ficció. Es tracta d’inventar una història a partir d’una peça. Una història de temàtica i desenvolupament absolutament lliure, un relat, un conte, una ficció. L’únic requisit és partir d’algun element de l’obra d’art escollida i treballar amb ell amb total llibertat (al Museu Nacional).

9. Comentari a classe dels exercicis: “Com ho reescrius?” (a l’Escola d’Escriptura).

10. Conclusions.

El curs constarà de deu sessions de dues hores cada una, quatre de les quals tindran lloc al Museu Nacional d’Art de Catalunya. Dedicarem la primera i la darrera a una introducció teòrica i a les conclusions. Les altres vuit funcionaran per parelles: visitarem el museu per tal d’observar i prendre notes per escriure cadascun dels quatre exercicis de creació, i la setmana següent comentarem els escrits a classe. Així doncs, el curs combina la creació literària amb l’anàlisi teòrica, i té dues seus: l’Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès i el Museu Nacional d’Art de Catalunya (la matrícula inclou les entrades). Els textos es poden lliurar en català o en castellà.

Informació a secretaria@campusdescriptura.com o tel. 93 317 49 08.

A la imatge, Aina Mercader entrevistant a Arnau Puig per a la revista Bonart.

