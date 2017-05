Aina Cifre exposa somnis a la Galeria Dionís Bennassar

annaïs miró

Del 17 de maig al 22 de juny de 2017, la Galeria Dionís Bennassar, al carrer Antoni Maura, 11, de Pollença acull l’exposició de pintura nilosueñes, d’Aina Cifre. L’espectacle és a punt de començar… Sona el redoble del tambor… En aquest CIRC no hi ha teló, no s’apaguen els llums i no et demanen entrada. En aquest CIRC l’elefant és de color elefant, les rodes giren, els lleons estan com una cabra, els funàmbuls duen vestits preciosos, els forçuts fan cara de bones persones i no suen. En aquest CIRC és possible entendre’s amb les feres i enfilar-se per les parets, les abraçades són molt llargues, hi ha rialles sense pallassos i l’atzar té la darrera paraula. És un CIRC itinerant. Com ha fet l’artista moltes vegades, pot anar i venir. Ella un dia tornà a ca seva volant i ara ens ha permès entrar a un CIRC on no es pateix. Si les coses són així anam millor del que pensava. Aina Cifre té un univers creatiu molt definit, personal, a cavall entre la innocència i el simbolisme més profund. El blanc és el seu color, l’atmosfera que ho abasta tot, i dins d’aquest blanc deambulen les seves figures, totes amb un toc infantil que mira d’ocultar un contingut molt concret i meditat.

Etiquetes: Aina Cifre · Galeria Dionís Bennàssar