Adrián Martínez exposa a l’Espacio BRUT

annaïs miró

Del 26 de maig al 26 de juliol de 2017, espacioBRUT, al carrer Pelayo, 68, de Madrid, en col·laboració amb Addaya Centre d’Art Contemporani de Mallorca, presenta un proyecte d’Adrián Martínez (Eivissa, 1984). En aquesta ocasió toca parlar d’un artista que, per poc conegut (viu i treballa a Amberes), no deixarà de provocar interrogants sobre el sentit del llenguatge en el seu aspecte més proper a l’ésser humà, un cos hol·lístic format per signes, imatges i gestos, on cadascú hi juga la seva part inseparablement. La realitat més clara, com una fotografia, i el text proposen una correlació absurda entre significant i significat, un diàleg intencionat que cal descobrir. S’aprecia una suma de missatges simultanis que ens porta a entendre aquest treball com una mena d’autoapropiacionisme, una relectura de si mateix. Existeix una visió realista aportada per la precisió del grafit, quasi fotogràfica. Pot ser que s’entengui tot com una lectura semiòtica que parla de solitud, d’imperfecció i de l’ús del signe com a contrapunt de la imatge per expressar aquest crit al buit. La mostra consta d’un seguit de dibuixos realitzats amb grafit i oli sobre paper. El títol fa referència a una de les obres on el text espatlla la imatge però, en el fons, la complementa i li dóna un sentit com a la resta.

Etiquetes: Addaya Centre d'Art Contemporani · Adrián Martínez · Espacio BRUT