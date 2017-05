ADN Platform reflexiona sobre la corporalitat amb obres de Laura Llaneli i Teresa Margolles

ADN Platform, Avda. Can Roquetas cantonada Victor Hugo de Sant Cugat del Vallès presenta a partir del 20 de maig de 2017 dues exposicions que reflexionen sobre la corporalitat, allò reglat i el format expositiu com a eina d’experimentació i de reflexió col·lectiva. ADN Platform proposa dos projectes que, des de l’acció performàtica i la documentació, interpel·len l’espectador sobre l’imprevisible, la impossibilitat, el procediment artístic o la interacció amb l’espai, entre altres temes.

En el cas de Fuerza Centrífuga, sobre l’experiència de l’exclusió viscuda a través del cos; en el cas de Relationship of Command, a través de la interrogació i reflexió sobre la existència de les polítiques de l’escenari. És la primera exposició personal de Teresa Margolles a ADN Platform. A través d’una formalització insòlita, Margolles investiga el fenomen de l’exclusió, la pèrdua i la inhospitalitat, i força l’espectador a experimentar la necropolítica a través del propi cos. Signa l’exposició el comissari José Luis Corazón Ardura.

Relationship of command és el primer solo show de l’artista Laura Llaneli, comissariat per Jordi Vernis. El treball de Laura Llaneli interpel·la a allò reglat i als casos on el procediment artístic, així com el social, redueixen al màxim l’imprevisible. Tot investigant el vincle entre patró musical i gest, l’alteració del ritme i les seves conseqüències, Llaneli obre varis interrogants: De quina manera canalitzem l’agressivitat mitjançant un protocol i la seva repetició? Quin paper juga el càlcul, allò cerebral o allò desproveït d’expressivitat? Podem parlar de “polítiques de la posada en escena”? Relationship of command és una exposició que col·labora amb el projecte 2+1, de Contorno Urbano.

A la imatge, “Relationship of Command” de Laura Llaneli.

Etiquetes: ADN Platform · Laura Llaneli · Teresa Margolles