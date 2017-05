ADN Galeria presenta noves exposicions d’Eugenio Merino i Tobias Bernstrup

ADN Galeria, c/Enric Granados 49 de Barcelona, presenta del 20 de maig de 2017 fins el 11 d’agost dues noves exposicions: Home Swiss Home, mostra individual d’Eugenio Merino i South of Heaven, una videoinstal·lació de Tobias Bernstrup.

Home Swiss Home ofereix una reflexió sobre els paradisos fiscals, el privilegi i el sistema que els avala, perpetua i acull, a pesar dels seus efectes destructius. Merino reprodueix un fals souvenir dels diferents paradisos fiscals actuals, centre neuràlgic d’aquesta exposició. Les Bahames, Luxemburg, Illes Caiman, Singapur o Suïssa, país que a més aporta el títol d’aquesta mostra, “el millor gestor de diners no tributat”, tot parafrasejant Falciani. L’artista utilitza gandules amb bordats de les banderes d’aquests territoris per exhibir aquesta relació tan estreta entre paradís fiscal i plaer sensorial. Evadir diners com a acció orgàstica, com a experiència única.

Potser comprar un souvenir és sempre adquirir un objecte que fins a cert punt implica una cerimònia ritual, la d’emportar-se a casa un fragment de l’Altre, una part de l’Altre que finalment acaba simbolitzant la seva mateixa totalitat.

Per a Eugenio Merino, durant el viatge, l’home assisteix al espectacle de la seva imaginació, contempla com la tràgica certesa de l’absència del país natal pot donar espai al desplegament de llocs màgics. En una societat capitalista, els llocs màgics acaben sent els paradisos fiscals. Són espais turístics a mig camí entre una escapada de dos dies per desconnectar i una peregrinació a una ciutat santa. Aquests nous destins ofereixen al turista una sensació de confort, exotisme, exclusivitat, aspiració i superioritat davant d’una multitud que no es pot permetre l’experiència del viatge i de l’acció, només disponible per a uns pocs afortunats o amb fortunes. Els paradisos fiscals es configuren com a parcs temàtics (com a no- llocs, com diu Marc Augé) erigits pel plaer, on els turistes es delecten amb un món dissenyat per a ells i per ells mateixos, encara que no en siguin plenament conscients.

ADN Galeria presenta també South of Heaven, una videoinstal·lació de Tobias Bernstrup (Suècia, 1970). En ella, l’artista suec intervé l’obra Cementiri sota la neu (Friedhof im Schnee), del pintor romàntic Caspar David Friedrich (1770- 1840), destruïda durant la Segona Guerra Mundial, de la qual només es conserva una fotografia en blanc i negre. La instal·lació s’acompanya d’una maqueta, Belief, realitzada per el mateix Bernstrup. Belief es compon de ruïnes de varis edificis bombardejats. La fixació del artista per la ruïna evoca la destrucció d’un lloc fictici que actua, alhora, com un lloc de memòria.

Bernstrup mostra com el temps és matèria tant del record com del oblit. Cementeri sota la neu de Friedrich resulta inquietant per la seva representació d’un lloc familiar i a la vegada desconegut: com la seva obra Abadia en la roureda (la més semblant a Cementiri sota la neu), emplaça al espectador fora d’un temps i d’un espai definits, i presenta un lloc innatural que revela un paisatge tan oníric com sinistre. La pintura captura un cementiri vell i deteriorat, marcat per el silenci i la soledat, sota l’hivern inclement. L’obra evoca la preocupació romàntica cap a la mort, però també cap a la transitorietat. En la pintura de Friedrich, l’home, circumstancial, no és present més que en la seva desaparició: el camí de tombes, la representació d’allò corpori, s’acompanya dels roures, símbol pagà de vida, caiguts en la letargia hivernal. Cementiri sota la neu representa la connexió del món amb la naturalesa de forma holística, on allò material decau inevitablement, part d’un cicle en el que l’únic que no s’atura és el temps.

Bernstrup pren l’essència de la pintura per meditar, com el pintor alemany, sobre la mort, el trànsit i la desaparició. Cementiri sota la neu no representa la bellesa ni la majestuositat del paisatge, sinó allò que queda en l’oblit, fora de la societat i del seu ús original. L’artista pren la idea de les “restes” i la destrucció i les amplia, subjugant-les a la acció del home i el pes de la història, com feia també l’Angelus Novus de Klee. L’obra Cementiri sota la neu, encarnació del somni romàntic, va ser destruïda l’any 1945. Després de la seva aniquilació, el seu significat s’ha lligat inevitablement a aquest fet i al record. Per això, ara ens convida a una reflexió que va més enllà del seu significat pictòric i es lliga, també, a la guerra, la violència i a la desaparició. El vídeo South of Heaven captura aquesta conjunció afegint efectes especials a la pintura i algunes escenes animades. Per la realització del vídeo, Bernstrup ha recreat el model i tipus d’avions utilitzats durant el bombardeig que va destruir la pintura, i afegeix una capa històrica més al instant capturat per Friedrich. El resultat és una transformació del instant captat per Friedrich en un esdevenir, semblant al de la història, i en fa partícips als espectadors.

A la imatge, “Home Swiss Home” d’Eugenio Merino.

