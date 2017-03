A*DESK estrena 15è aniversari amb “Where is Rocky II?”

A*DESK presenta en primícia la pel·lícula Where is Rocky II?, de Pierre Bismuth el 16 de març a les 19h al Cinema Zumzeig, Carrer de Béjar, 53, de Barcelona. Amb aquesta estrena inicia un any d’activitats diverses en motiu de la celebració del seu 15è aniversari.

Where is Rocky II? s’ha projectat en diversos festivals, com Locarno, i museus i es passarà al cinema Zumzeig com a primícia a Espanya. El 1976, l’artista nord-americà Ed Ruscha va crear una roca realitzada amb resina i la va amagar al desert del Mojave. Pierre Bismuth, guanyador d’un Oscar per la pel·lícula “Eternal Sunshine of the Spotless Mind” (Olvídate de mi en la seva traducció espanyola) es va assabentar d’aquest detall que molts especialistes en l’obra de Ruscha desconeixien a través d’un documental de la BBC de l’any 79 i va decidir buscar-la i fer una pel·lícula sobre aquesta cerca. Com trobar una obra d’art que vol mantenir-se amagada?

A*DESK, Institut Independent de Crítica i Art Contemporani, és la iniciativa d’un grup de professionals d’art contemporani. Des dels seus orígens, la missió d’A*DESK és la de reivindicar activament el valor del pensament crític i generar debat entorn de l’art i la cultura contemporanis. A*DESK es funda l’any 2002, per Montse Badia i David G. Torres, com una publicació en format digital: una plataforma per a la reflexió, el pensament crític i el debat entorn de l’art i les seves manifestacions.

Aquest 2017 es compleixen 15 anys del primer text publicat online d’A*DESK. Corria l’any 2002 i es va publicar en un raconet del web de l’ACCA (Associació Catalana de Crítics d’Art). Per a aquella primera edició es van encarregar textos que reflexionaven sobre la crítica i el comissariat a professionals com Manel Clot, Martí Peran, Chus Martínez, Carlos Basualdo, Rosa Martínez, Boris Kremer, Jacob Fabricius, Peio Aguirre, Lars Bang Larsen / Søren Andreason, Charles Esche, Jose Antonio Álvarez Reyes, Bartomeu Marí, Ole Bouman i Maria Lind. Tots aquests textos es van recuperar quan A*DESK va adquirir un domini propi i encara es poden consultar a l’arxiu d’A*DESK, que no ha parat de créixer des d’aquell moment. A*DESK ha passat per un munt de dissenys web,activitats, projectes, seminaris, publicacions… I, sobretot, ha aconseguit involucrar moltes persones, creant comunitat i diàleg des del rigor i la serietat del nostre treball al context artístic més proper, tot i que amb la mirada sempre posada en un àmbit més ampli. L’activitat continua fins avui, i esperem que també al futur. Per això, per al 2017 plantegem un seguit d’activitats que aniran passant durant aquest any i es perllongaran fins al vinent.

A la imatge, fotograma de la pel·lícula “Where is Rocky II?”.

