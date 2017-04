ACVic participa a ‘Comunitats Invisibles, projecte europeu de difusió de l’art contemporani

ACVic, c/Sant Francesc, participa al projecte europeu de difusió de l’art contemporani ‘Comunitats Invisibles’. La iniciativa es porta a terme en quatre ciutats europees i busca reforçar la identitat cultural en contextos aïllats o invisibilitzats mitjançant residències artístiques, tallers o taules rodones.

A Vic, s’iniciarà un taller el 18 d’abril de 2017 amb la participació d’usuaris de la Creu Roja, el Casal de Gent Gran Mossèn Josep Guiteras, el Centre Obert de Vic i Aurora Gestió de Projectes Socials. Jordi Lafon és l’artista local que dinamitzarà el taller, amb la participació com a convidada de l’artista croata Sonja Vuk.

ACVic Centre d’Arts Contemporànies, entitat gestionada per H.Associació per a les Arts Contemporànies, és un dels quatre socis que participen en el projecte europeu ‘Comunitats Invisibles’, una iniciativa cofinançada pel programa Europa Creativa de la Unió Europea i que entre 2016 i 2018 porta a terme residències artístiques, tallers, taules rodones i altres dinàmiques a quatre ciutats europees: Søro (Dinarmarca), Osek (Eslovènia), Vis (Croàcia) i Vic. Els socis que formen part del projecte són Omnimedia, Søro Kunstmuseum, University of Nova Gorica i ACVic Centre d’Arts Contemporànies.

Els objectius de Participatory Art for Invisible Communities (PAIC) són fomentar l’art contemporani en el context social i territorial; enriquir elements identitaris i culturals; potenciar el treball en equip i les relacions interpersonals; elaborar un projecte artístic entre diverses persones que formen part de comunitats locals; i generar treballs interdisciplinaris entre artistes locals i estrangers. A nivell pràctic es basa en combinar les pràctiques artístiques amb la participació comunitària col·lectiva i busca promoure elements que reforcin la identitat cultural en contextos aïllats o invisibilitzats. El director d’ACVic Centre d’Arts Contemporànies, Ramon Parramon, explica que “es vol investigar i posar en pràctica projectes artístics en contextos socials que tenen poca visibilitat”. Per això, s’han buscat comunitats locals properes al centre artístic, organitzant diversos grups de treball.

‘Comunitats Invisibles’ aterra a Vic amb un taller que tindrà lloc del 18 al 28 d’abril i una taula rodona final el mateix divendres 28 d’abril a la tarda a ACVic Centre d’Arts Contemporànies (Sant Francesc, 1 Vic). En el cas del taller, hi participarà l’artista local Jordi Lafon, una artista convidada, la croata Sonja Vuk i usuaris de la Creu Roja, del Casal de Gent Gran Mossèn Josep Guiteras, del Centre Obert de Vic i d’Aurora Gestió de Projectes Socials. El taller es realitzarà a les seus de les diferents entitats i a ACVic Centre d’Arts Contemporànies.

Jordi Lafon ha estat l’encarregat de coordinar les diferents activitats prèvies al taller. Explica que “m’he anat introduint en els diversos grups amb una filosofia de respecte, d’anar a poc a poc coneixent les persones, les seves habilitats i necessitats i intentant aportar alguna cosa, que tot plegat deixi un benefici social”. També destaca que aquesta és una feina a llarg termini que es basa en la confiança i la bona voluntat de tothom i que no s’acaba amb el taller d’aquests dies. El taller incorporarà noves metodologies, per tal que els quatre grups de treball que fins ara han estat desplegant un procés propi es puguin portar a un territori comú en un context de treball socialment més ric i complex. En aquest sentit l’experiència de l’artista croata Sonja Vuk contribuirà a facilitar aquest entorn de treball compartit.

Pel que fa a la taula rodona del 28 d’abril, titulada “La participació serveix per a tot? Realitats i ficcions”, comptarà amb la participació de Judit Font, especialista en temes de participació i coordinadora de l’Ateneu Popular de Nou Barris; Fabiola Mora, tècnica de la Unitat de Participació i Cooperació de l’Ajuntament de Vic; i Anna Dot, artista. La taula rodona vol debatre al voltant de la popularització de la participació social i la democràcia directa en l’àmbit de les pràctiques artístiques i dins d’un projecte orientat en aquesta direcció. Dins del debat crític sobre si la participació serveix per a tot, les seves possibilitats i les seves mancances també es presentaran els resultats del taller dirigit per Jordi Lafon i Sonja Vuk.

Etiquetes: ACVIC · Jordi Lafon · Sonja Vuk