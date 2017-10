ACVic exhibeix la guardonada “Cos social” de Joan Morey

ACVic, carrer de Sant Francesc 1 de Vic, exhibeix el treball del mallorquí Joan Morey guardonat amb el Premi de Videocreació 2017 a l’exposició Pantalla Doble.

ACVic incorpora a l’exposició Pantalla Doble el treball de l’artista mallorquí Joan Morey guardonat amb el Premi de Videocreació 2017, fruit de la col·laboració entre els membres de la Xarxa de Centres d’Arts Visuals deCatalunya, LOOP Barcelona, Arts Santa Mònica i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

El centre comença així la segona part de l’exposició en què la videocreació de Morey substituirà a la de Carles Congost el qual, no obstant, seguirà present amb altres treballs. ACVic ha organitzat aquest divendres una reobertura de l’exposició amb motiu de l’exhibició de l’obra de Morey a les 19 hores.

A la seva videocreació, Cos Social, Morey “analitza la relació de l’individu amb el fet social a través d’unaperformance sense públic enregistrada en vídeo”, com ell mateix explica. Com si es tractés d’una lliçó d’anatomia, es presenta un cos nu a mercè de l’observació i la manipulació per part d’un petit grup d’individus a la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya, un lloc dissenyat per fer-hi disseccions humanes i per a l’anàlisi i exhibició anatòmica i que aquí esdevé escenari.

A la imatge, “Cos Social” de Joan Morey.

