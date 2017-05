Activitats Ciutat de Mèxic a l’Arts Santa Mònica

annaïs miró

Els dies 25 i 26 de maig de 2017, l’Arts Santa Mònica programa dues activitats de l’escena actual de Ciutat de Mèxic. Primer, la projeció del dcumental Matria (2014) de Fernando Llanos, i, segon, la conferència performativa Interrupcions al desenvolupament, cinema en viu, a càrrec de Post Kaput. Les dues propostes tindran lloc a la Sala d’actes i al Claustre Max Cahner, respectivament. Matria és el primer llargmetratge de l’artista Fernando Llanos. Es tracta d’un documental que aborda diferents històries del país i es conta a través de la figura del seu avi, Antolín Jiménez, que va lluitar al costat de Pancho Villa, va ser massó (gran mestre grau trenta tres), diputat en quatre ocasions, president de l’Associació Nacional de Charros i va organitzà un exèrcit de charros per refusar una probable invasió nazi durant la Segona Guerra Mundial. La pel·lícula ha guanyat nombrosos guardons. Fernando Llanos està considerat un dels artistes mexicans contemporanis més actius del moment i és un referent en el món llatiamericà per a l’experimentació en vídeo. Va estudiar a La Emeralda del Centro nacional de las Artes. El seu treball artístic es mou entre la creació en vídeo, el mail art, la vídeo acció i el dibuix. El seu treball en vídeo s’ha presentat en més d’una vintena de països, en espais com el Festival de Nuevo Cine y Nuevos Me-dios de Montreal, Kunst-Werke de Berlín (KW Institute for Contemporary Art), World Wide Video Festival (Amsterdam), Transmediale (Berlín), Museo de Arte Latinoamericano (Los Ángeles), Guggenheim (Nova York), etc. Ha realitzat més d’una quinzena de curadories en vídeo, presentades al Museo Tamayo, el Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México, CaixaForum a Barcelona, entre d’altres. Durant gairebé deu anys ha estat professor de dibuix i apreciació d’art digital a universitats de Ciutat de Mèxic, ha impartit tallers de vídeo a Mèxic, Argentina, Espanya, Brasil i Colòmbia.

Interrupcions al desenvolupament tracta d’una sèrie d’expedicions al lloc específic per a la creació de vídeoart, docuficció i art sonor en viu sota el concepte d’interrupcions a la lògica lineal del desenvolupament a diverses parts de Mèxic, en concret a la Baixa Califòrnia Sud i Oaxaca. Post Kaput és un col·lectiu format pels artistes visuals Icetrip i Víctor Martínez que han desenvolupat projectes de cinema en viu, perfomance i art sonor des de l’any 2007. Actualment treballen en el projecte Interrupcions a la Lògica Lineal del Desenvolupament amb el suport del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México, per a realitzar la recuperació i reactivació de l’arxiu de l’organització La Ce.D Arte Contemporáneo que va treballar als anys 90, així com realitzar intervencions i obres a partir de llocs específics a diverses parts de la república mexicana amb la investigació sobre processos d’interrupció al desenvolupament i una crítica al sistema capitalista en els contextos post colonials amb mitjans com el vídeoart, la docuficció i l’art sonor utilitzant instruments amb materials reciclats i creant situacions participatives amb altres artistes i el públic. En aquesta ocasió es presenten dos projectes: Quadres per a una península, realitzat a la Baixa Califòrnia Sud a partir d’interaccions en la ruralitat sudcaliforniana que esdevé una pel·lícula docuficcional sonoritzada en viu, així com l’obra l’Esperit a la Màquina realitzat a les proximitats de la ciutat d’Oaxaca a partir d’una col·lecció de mitologies i relats filosòfics relacionats amb el dilema del cos, l’ànima i la màquina en l’imaginari universal.

