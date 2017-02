El Saló d’Or del Palau Maricel de Sitges va acollir l’acció escultòrica Restore equity position d’Elvia Cor. L’acció va ser impulsada per Nacions Unides arreu del món. La jornada tenia com a objectiu sensibilitzar i promoure la igualtat en les organitzacions. L’acte va comptar amb la col·laboració de l’ajuntament de Sitges, Talent Femení, Nivell 10, Associació per les Nacions Unides, SOC, Vallformosa, Granier i Diputació de Barcelona.

