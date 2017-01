Acaba la restauració del voladís de Cort que ha permès recuperar l’obra original

El batlle de Palma, José Hila, acompanyat pels regidors d’Infraestructures i Accessibilitat, Rodrigo A. Romero, i de Cultura, Patrimoni, Memòria Històrica i Política Lingüística, Llorenç Carrió, han visitat les obres de conservació i restauració que s’han dut a terme a la volada de Cort. El projecte ha tingut un cost de 244.695,48 €, dels quals el 75% han estat aportats pel Ministeri de Foment a través de l’1 per cent cultural i el 25 per cent, per l’Ajuntament de Palma. Un equip de restauració de l’empresa Artyco s’ha encarregat de la recuperació.

El batlle ha destacat que les obres a la volada “ens permeten preservar per a les futures generacions un patrimoni important de la ciutat”. “Com a institució ens agrada que, aquelles obres importants per a Palma, puguin ser visitades per la ciutadania, per això hem programat unes visites guiades per a 450 persones que es faran del 2 al 5 de febrer i que ja estan plenes”, ha afirmat Hila. El batle ha volgut “agrari la feina feta per l’equip de professionals que s’han encarregat de la restauració” i la col·laboració entre institucions.

El regidor d’Infraestructures ha explicat que la bastida es començarà a desmuntar a partir de la setmana que ve. “Les obres han durat sis mesos i s’han desenvolupat amb total normalitat”, ha destacat Romero. El regidor de Cultura, per la seva part, ha afirmat que la volada “és una obra fonamental de les arts decoratives de Palma, un model que es seguirà a altres volades de la resta d’illa”. Carrió ha destacat que l’Àrea de Cultura ha contractat una historiadora de l’art perquè fes un informe històric artístic perquè quedés constància de l’obra, que un fotògraf ha documentat.

Actuacions

L’obra ha permès recuperar els valors formals, artístics i constructius de la volada de Cort. S’han fet diferents actuacions:

Durant dos mesos l’equip de restauració va documentar i va conèixer la volada. Va analitzar i valorar què era allò que necessitava, en quin estat es trobava i descobrint els elements que s’havien de retirar.

La feina prèvia va localitzar les alteracions que hi havia. Es va descobrir que, davall les capes de recobriment de proteccions que s’havien anat posant al llarg de la història, hi havia unes policromies i uns daurats que permetien comprovar que en el seu dia la volada havia tingut aquest acabat.

Es varen retirar els recobriments fins arribar a la fusta i es va començar amb els treballs constructius i de recuperació d’elements perduts i recuperar formes i acabats. Ara es fa feina en la protecció final, amb la qual s’aconseguirà que perduri en el temps.

Història de l’edifici

L’història de l’edifici de Cort és considerat com un dels més emblemàtics i representatius de l’arquitectura civil mallorquina. La volada de la façana principal confereix a l’edifici, per la seva excepcionalitat, el segell més característic i s’atribueix a l’escultor Gabriel Torres Cladera (1640-1704).

Des de la creació i muntatge de la volada s’han succeït una sèrie de reparacions i adequacions. La manca de documentació històrica al respecte, dificulta notablement la identificació exacta dels procediments i materials utilitzats durant aquestes intervencions. El primer informe del qual es té coneixement és del 30 d’octubre de 1828 i l’última va ser les obres de neteja i protecció de la façana i volada de les Cases Consistorials, l’any 2010.





Etiquetes: Cort