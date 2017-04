Abel Azona mostra la “Naturaleza muerta” a Roca Umbert

L’exposició individual Naturalez Muerta de l’artista Abel Azcona és un projecte processual que es realitza durant el mes d’abril a la Sala Zero de l’Espai d’Arts de Roca Umbert. L’exposició mostra un recull fotogràfic amb intervencions anterior d’Azcona i també instal·lacions vives i performance.

Del 3 al 6 d’Abril l’artista realitza un workshop a la Sala Zero amb participants locals vinculats al món de la performance i la imatge. En aquesta activitat els assistents poden tenir contacte amb l’obra d’Abel Azcona i amb instal·lacions de gran càrrega emocional i crítica, així com ampliar els seus coneixements sobre l’art processual, aprofundint en la teoria i la pràctica de l’art corporal representat en mitjans com el vídeo i la fotografia. El resultat d’aquest taller és part de l’exposició Naturaleza Muerta.

Abel Azcona (Pamplona, ​​1988) és un artista vinculat especialment a l’art processual fusionant de forma híbrida disciplines com la performance amb la fotografia, el videoart, la instal·lació i l’escultura amb les que explora una obra clarament vinculada a la seva experiència vital. La seva exploració artística considerada altament autobiogràfica indaga en temàtiques al voltant dels drets humans, les injustícies socials, qüestions de gènere i diverses problemàtiques com la prostitució, l’abandonament, l’abús i el maltractament infantil. De la mateixa manera aborda qüestions com el feminisme, la sexualitat i la pornografia, les desigualtats, la política, el terrorisme o la religió. Més de cinc-cents projectes performatius i més de cent mostres expositives individuals a nivell internacional converteixen Abel Azcona en un nom clau en l’art social i polític. La seva obra s’ha vist en més de quaranta països d’Amèrica, Europa, Àfrica i Àsia. L’any 2014 el Museu d’Art Contemporani de Bogotà li va dedicar una exposició retrospectiva i la seva ciutat natal, Pamplona una altra gran mostra retrospectiva amb més de tres-centes peces en els anys 2015 i 2016.

Etiquetes: Abel Azcona · Roca Umbert · Sala Zero