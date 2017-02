“À toute Épreuve” de Miró, Éluard i Cramer, nova exposició de la Fundació Miró

El llibre-objecte À toute épreuve, que el poeta Paul Éluard, l’artista Joan Miró i l’editor Gérald Cramer van elaborar en estreta col·laboració al llarg de deu anys (1948-1958), dóna nom a l’exposició comissariada per Christopher Green, que es pot veure a la Fundació Miró del 30 de març al 2 de juliol de 2017. L’exposició inclou obres i documents que permeten reconstruir la història de la creació d’aquest llibre tan fonamental en la trajectòria mironiana.

Fins al 21 de març també s’hi pot veure l’exposició Autogestió, amb què el comissari Antonio Ortega traça una genealogia de les pràctiques do it yourself des dels artistes pioners dels anys seixanta fins a l’actualitat. Mitjançant estratègies que podrien considerar-se d’autogestió, aquests artistes han pres el control de la seva producció, com també de l’emissió i la recepció de les seves obres, amb gestos d’apoderament que han donat com a resultat noves formes de relacionar-se amb el sistema artístic. La mostra aplega una trentena d’obres d’artistes com Esther Ferrer, Michelangelo Pistoletto, Joan Miró, Keith Arnatt, Yoko Ono, Franz West, Hank Peeters, Silvia Gubern, Pere Llobera, David Bestué i Marc Vives, entre d’altres.

Tota la informació i altres exposicions i activitats a www.fmirobcn.org

Etiquetes: Antonio Ortega · Christopher Green · Fundació Miró de Barcelona · Gérald Cramer · Joan Miró · Paul Éluard