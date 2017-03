“A sense of wonder”, de Carles Congost al Bòlit

Del 27 de gener al 30 d’abril del 2017 el Bòlit. Centre d’Art Contemporani de Girona presenta A sense of wonder que reuneix la producció en vídeo recent de l’artista Carles Congost, entre la qual destaquen Wonders (2016) i Simply the best (2016).

Carles Congost (Olot, 1970) aprofundeix en la conceptualització de l’obra, aguditza la seva mirada crítica i posa cada cop més atenció al llenguatge pròpiament cinematogràfic. L’espontaneïtat que caracteritza el seu treball, l’assumpció d’influències dispars i la capacitat per elaborar les seves obres utilitzant diferents mitjans com ara el vídeo, la música, el dibuix o la fotografia el converteixen en un dels artistes més actius de l’escena artística actual. La música i la pràctica artística vertebren aquests treballs i serveixen com a eix per obrir portes cap a altres aspectes més universals, com són la joventut, el treball, les relacions interpersonals o el desig, però evitant la literalitat i les veritats incontestables.

A la imatge, Simply the best de Carles Congost, 2016.

