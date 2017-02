A punt la V Setmana dels Rahola

La V Setmana dels Rahola, organitzada per la Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, s’ha presentat en un acte en què han participat Albert Piñeira, vicepresident i diputat de Cultura de la Diputació de Girona; Joan Ventura, president de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes; i Carles Ribas, tinent d’alcaldia i regidor de cultura de l’Ajuntament de Girona. A la presentació, que ha tingut lloc a a la sala Miquel Diumé de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes, també hi han assistit Ramon Girona, coordinador del Grau de Comunicació Cultural de la UdG, en representació de la Universitat, i Lourdes Reyes, directora de la Biblioteca Carles Rahola, les altres dues entitats que, igual que l’Ajuntament, col·laboren en l’organització de les activitats.

La nova edició de la Setmana dels Rahola se centra en la política, i ho fa a través de mirades ben diverses que conformen un programa variat i de molta qualitat, obert a tothom, que vol retre homenatge a les grans virtuts del periodisme clàssic: denúncia, honestedat, valentia i integrat.

La primera d’aquestes mirades l’oferirà el periodista Albert Om el 13 de febrer a les 12 del migdia, amb una conferència titulada “Qui té el poder?”. Om, que des del setembre de l’any passat està al capdavant del magazín diari Islàndia, a RAC1, ha estat també presentador i director de programes televisius com Malalts de tele, El Club i El convidat, i va ser director del diari El 9 Nou.

Dos dels grans corresponsals del periodisme català actual, Rosa Maria Calaf i Bru Rovira, aportaran també la seva visió sobre els mitjans de comunicació, la política i el món en un diàleg titulat “Carretera i micro” que mantindran el dia 17 de febrer a les 6 de la tarda, i que conduirà el periodista del Diari de Girona Albert Martín de Vidales.

Després del cap de setmana, les activitats es reprendran el dia 20 al migdia, amb una taula rodona que posarà l’accent en la relació entre la política, el periodisme i l’humor: “Riure per no plorar? El paper de l’humor com a eina informativa”. Els protagonistes seran tres experts en aquests camps: Carles Bellsolà, la cara visible del compte de Twitter Autobús de Campanya; Manel Fontdevila, dibuixant de còmics, pare de La parejita i un dels fundadors de la revista Orgullo y Satisfacción; i Manel Lucas, guionista i actor de Polònia (TV3). La periodista de TV3 Sion Biurrun serà la moderadora.

La crisi dels refugiats i la tasca dels voluntaris que intenten ajudar-los a la seva arribada a Europa davant la inacció dels governs és el fil conductor de My Friend, el documental dirigit per Carles Prats i Paulí Subirà que es projectarà el dimarts 21 a la tarda, i al qual seguirà una tertúlia entre els assistents i Carles Prats. La responsable de comunicació de la Coordinadora d’ONG Solidàries Sònia Cervià serà l’encarregada de dinamitzar aquesta proposta.

La darrera mirada a la política serà més distesa: Patrycia Centeno, assessora d’estètica política, comentarà amb el periodista Jordi Grau, director d’El Punt Avui – Comarques Gironines, què amaguen sota la seva imatge alguns dels polítics gironins més rellevants. Aquesta proposta, titulada «Americana negra o d’aneguets? Despullem els polítics gironins», tindrà lloc la tarda del dia 22.

Tots els actes del matí tindran lloc a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG; mentre que les de la tarda es faran a l’Auditori gran de la biblioteca pública Carles Rahola de Girona.

La cirereta del pastís arribarà el 23 de febrer a les 8 del vespre: l’acte de lliurament dels VIII Premis Carles Rahola de Comunicació Local que, com cada any, tindrà lloc a l’Auditori de Girona. A banda de fer-se públics els treballs guanyadors de les set categories dels guardons (premsa, ràdio, televisió, fotografia, informació digital, comunicació institucional i projecte), també es donaran a conèixer els noms dels guanyadors de les dues modalitats (professional i universitària) de la Beca dels Premis Carles Rahola, dotada amb 3.000 euros i promoguda per l’Ajuntament de la ciutat.

Per acabar d’acompanyar totes les propostes, des del dia 6 fins al dia 25 de febrer es podrà visitar a la biblioteca Carles Rahola l’exposició «Set mirades a dotze mesos», formada per una selecció de les fotografies presentades a l’anterior edició dels Premis i publicades al llarg de l’any 2015. Aquesta mostra forma part del programa d’Exposicions Itinerants de la Diputació de Girona.

A més, el dia 18 de febrer Televisió de Girona emetrà un programa sobre la Setmana dels Rahola en el qual intervindran Albert Piñeira, vicepresident i diputat de Cultura de la Diputació de Girona; Lourdes Reyes, directora de la biblioteca Carles Rahola; Guillem Terribas, membre del jurat dels Premis Carles Rahola des de la primera edició; Laura Fanals, periodista del Diari de Girona i vicepresidenta de la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes i els responsables de la revista Gidària, que va ser guardonada en la passada edició del Premis Carles Rahola com a millor projecte de comunicació periodística.

La Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi de Periodistes van crear ja fa vuit anys els Premis Carles Rahola de Comunicació Local per premiar i fomentar el talent periodístic gironí. Tres anys després va néixer la Setmana dels Rahola per fer més visibles els guardons i apropar-los a la societat. Des d’aleshores, la Setmana dels Rahola ha crescut molt i ara compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona i la biblioteca pública Carles Rahola.

A la imatge de Martí Artalejo, presentació de la Setmana dels Rahola.

