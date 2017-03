A l’IVAM “Tots els dies són 8 de març”

gisela chillida

Amb motiu del Dia de la Dona que se celebra cada 8 de març, l’IVAM, Guillem de Castro, 118 de Valencia, vol reivindicar la seva aposta per les dones artistes i la necessitat de revisar el discurs predominant en la història de l’art que ha infravalorat el treball dels seus creadores.

Durant 2017, una de les línies expositives de l’IVAM torna a centrar-se en el treball de dones artistes per donar-los visibilitat i impulsar la seva presència als museus. És el cas de les exposicions individuals dedicades a artistes com Helena Almeida (Lisboa, 1934), Juana Francès (Alacant, 1924 – Madrid, 1990), Carmela García (Lanzarote, 1964) o la intervenció de Cristina Lucas (Jaén, 1973), creada expressament per a la seva exhibició a la façana del museu. L’IVAM també dedicarà una exposició enguany a analitzar la producció artística sorgida en els països àrabs des de la perspectiva i la realitat de les dones, a la mostra En rebel·lia, que s’inaugurarà al setembre.

Aquesta voluntat de recuperar artistes oblidades o no prou reconegudes també es manifesta a través de l’adquisició d’obres de dones per a la Col·lecció de l’IVAM, en la qual representen ja un percentatge del 14% dels fons del museu, amb obres d’un total de 239 creadores. L’any 2016 l’IVAM va comprar obra de vuit artistes, cinc d’elles dones: Yto Barrada, Isabel Oliver, Ángela García, Helena Cabello i Ana Carceller. Un any abans, ja es va aprovar la compra de treballs d’altres dos artistes, Martha Rosler i Gillian Wearing, l’obra s’havia exhibit el 2015 al museu.

No només les creadores prenen les sales de l’IVAM. També altres professionals destacades en l’àmbit artístic internacional estan tenint protagonisme en les activitats del museu. És el cas de les conferències programades per la Càtedra d’Estudis Artístics en les que ja ha intervingut Frances Morris, directora de la Tate Modern, i hi intervindran Suzanne Cotter, directora del Museu Serralves de Porto, o Marta Gili, directora del museu Jeu de Paume de París. Segons subratlla el director de l’IVAM, José Miguel Cortés: “aquesta presència que a poc a poc van tenint les dones en museus com l’IVAM posa de manifest l’obligació que tenen les institucions de tornar a les dones al lloc que els correspon i el seu paper innegable com a coprotagonistes de la història de l’art “.

A la imatge, “Composició” (detall) d’Angela García.

