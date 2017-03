A l’IVAM, la història de la vivenda a través dels còmics de Daniel Torres

El director de l’Institut Valencià d’Art Modern, José Miguel G. Cortés i l’artista, Daniel Torres, presenten l’exposició Cas d’estudi. DANIEL TORRES. La casa. Crònica d’una conquesta a la galeria 3 de l’IVAM. La mostra reuneix una selecció d’aproximadament cent dibuixos originals i esbossos que l’autor va produir per a la publicació La Casa. Crònica d’una conquesta, editada per Norma l’any 2015. En concret, s’hi exhibeixen complets el capítol 19 –Tres Motors, Chicago, 1918 (El Gratacels)– i el capítol 21 –La màquina d’habitar (Període d’entreguerres)–, i altres originals de la resta dels capítols del llibre.

Segons paraules del director de l’IVAM, “Daniel Torres és un dels millors i més importants dibuixants de còmic d’aquest país; i la novel·la gràfica té la capacitat de crear mons imaginaris, de fer-nos somiar. No es pot entendre la cultura visual del segle XX i XXI sense els dibuixants de còmic”. Cortés es mostra satisfet per presentar una nova exposició sobre el còmic a les sales del museu. Per la seva banda l’artista Daniel Torres, que reivindica el treball artístic que comporta el còmic, explica que “La Casa. Crònica d’una conquesta va ser una feina que em va portar set anys, dels quals vaig dedicar tres a documentar-me. El resultat és una novel·la gràfica que descriu on han habitat els éssers humans des de l’era neolítica fins al segle XXI “. El llibre reflecteix el llarg camí que ha seguit la humanitat des de la lluita per fer foc en una cova fins a l’ús d’un interruptor per encendre la llum travessant l’edat mitjana, l’època barroca, l’urbanisme de la Revolució Industrial, les utopies de 1968 o els moderns gratacels.

Es pot visitar a la galeria 3 de l’IVAM del 8 de març fins al 4 de juny de 2017.

