“A la vora del mar” al Museu Marítim

“A la vora del mar” s’exposa al Museu Marítim de Barcelona del 16 de març al 15 d’octubre del 2017.

El Museu Marítim presenta A la vora de la mar. Instruments musicals de la Mediterrània, una mostra que posa en relleu la relació de la música amb la cultura marítima.

Comissariada pel musicòleg Oriol Rossinyol, l’exposició posa de manifest la importància del ric entramat artístic i cultural de la diversitat de pobles del Mediterrani i com la música ha acompanyat l’activitat humana de les cultures mediterrànies.

A través de gairebé 82 instruments de diferents èpoques i cultures mediterrànies, fotografies i peces de les col·leccions, el MMB traça un recorregut que s’inicia amb una aproximació al coneixement compartit de les cultures a la vora de la mar i es concentra en els instruments musicals. Podem observar l’evolució d’aquests instruments i la seva relació amb la vida i la cultura mediterrànies, com per exemple la forma de les primeres arpes egípcies, que ens recorda els vaixells de l’època amb els quals van viatjar pels diferents territoris connectats o com alguns instruments es confeccionaven amb materials marítims: canyes i corns marins.

A la imatge, Dansa de nyacres. Exposició A la vora del mar. Museu Marítim de Barcelona.

