Teamlabs i Club de Creatius celebren el Dia Mundial de la Creativitat en femení

Teamlabs, campus urbà d’innovació i emprenedoria, i Club de Creatius, organització sense ànim de lucre que treballa per millorar la qualitat del treball creatiu a Espanya, celebren a Madrid el Dia Mundial de la Creativitat i la Innovació, en femení, amb l’exposició “Alguns Sostres Trencats” i un cicle d’activitats gratuïtes sobre “Dona, Creativitat i Lideratge Emprenedor” que durarà del 21 d’abril al 21 de maig-, coincidint amb l’exposició, i que inclou més de 20 activitats entre xerrades de emprenedoria i innovació, tallers creatius, intervencions artístiques, concerts i recitals. Tant la mostra com les activitats paral·leles tenen lloc a la seu de Teamlabs,c/ Duque de Alba, 15 de Madrid.

Alguns Sostres Trencats és una exposició sobre lideratge i igualtat del Club de Creativos, en què 30 dones líders en les seves àrees d’activitat, són mostrades a través dels ulls i el talent de professionals creatives -que formen part del Club de Creatius – i que han interpretat els seus respectius retrats. Utilitzant per a això tècniques d’allò més diverses, des de l’aquarel·la fins al punt de creu, passant pel material tèxtil o el dibuix amb els dits sobre llenç digital (tauleta).

La científica Margarita Salas; l’alpinista Edurne Pasabán; la soprano Ainhoa ​​Arteta; la directora d’orquestra Inma Shara; la cineasta Icíar Bollaín; l’anterior vicepresidenta del Constitucional Adela Asúa; la directora del Centre Nacional d’Investigacions Oncològiques María Blasco; Coral Barbes, una de les 50 dones més influents del món en Química Analítica; la directora general de Facebook Iberia, Irene Cano; les xef Elena Arzak i Carme Ruscalleda; Belén Frau, CEO d’Ikea ​​Itàlia, i Paloma Escudero, directora mundial de comunicació d’UNICEF, són algunes de les protagonistes d’aquesta exposició que han aconseguit posicions de màxima responsabilitat en terrenys dominats tradicionalment per homes.

L’exposició, amb vocació itinerant, s’exposarà a Madrid al campus urbà d’innovació i emprenedoria Teamlabs, ubicat en una antiga Casa Palau del Duc d’Alba (c / Duc d’Alba, 15, 1r planta), de l’21 d’abril al 21 de maig. Un lloc que no és un Expacio expositiu a l’ús, sinó un laboratori d’aprenentatge on s’estan formant les dones d’avui en lideratge, emprenedoria i innovació, amb una metodologia basada en “aprendre fent” projectes i empreses reals en equip mentre viatgen pel món. Un planter de dones líders que ja estan trencant alguns sostres, com les protagonistes de l’exposició.

A la imatge, vista de la mostra “Alguns Sostres Trencats”.

