Domingo Martín i Manuel Morales a La Xina A.R.T.

De l’1 al 29 d’abril La Xina A.R.T., de l’Hort de la bomba, 6 de Barcelona presenta Domingo Martín+Manuel Morales. La inauguració se celebrarà el dia 1 d’abril a les 19.30 h.

Hi ha espais d’art que, un cop esvaïda l’embranzida inicial, perden qualsevol esperança d’originalitat o singularitat per passar a ser una mena de trista franquícia del raquític i buit model expositiu artístic d’aquest país. Per sort, hi ha espais que naixen i es mantenen (heroicament, val a dir) amb indissimulada vocació de llegenda: aquest és el cas de La Peixateria, Sala de creació. Aquest insòlit i engrescador projecte, ubicat en una peixateria en funcionament a la vora del mercat de la Ciutat Cooperativa de Sant Boi (un context, en aparença, poc propici per a tals propòsits) és una fascinant iniciativa de Domingo Martín i Manuel Morales, que us convidem a conèixer amb urgència.

Amb la nostra particular i irreverent humilitat, La Xina A.R.T. sempre ens hem considerat també d’aquest segon tipus d’espais d’art, per tant, era inevitable trobar-se amb la gent de La Peixateria i ara els congratula poder presentar als seus coautors. Domingo Martín i Manuel Morales són dos artistes visuals amb una trajectòria diferenciada però units pel territori i l’amistat. Les dues propostes que presenten les diferencien les dues plantes de l’espai. A dalt, Domingo reuneix una sèrie d’obres representatives de tota la seva trajectòria creativa, des del llunyà 1988 fins ara. Podrem veure-hi treballs fets amb la tècnica del paper “amate” de la seva estança a México (un procediment de les cultures Otomís), però també escultures en fustes tropicals, monotips, gravats, pintures, o dibuixos amb tinta xinesa (aquests darrers fets a Barcelona, on actualment continua treballant).

La instal·lació al soterrani d’en Manuel està pensada específicament per a la Xina. L’artista desenvolupa un discurs sobre els orígens de l’escultura fins a l’actualitat i el ritu del ball i la musical ancestral. L’obra es vertebra en tres escenes possibles: 1. Una instal·lació escultòrica que ens remet a la mateixa La Xina Art en la seva activitat i difusió cultural en la promoció artística com a espai d’exposició d’idees. 2. Una escultura sota de la volta que ens remet al mateix espai buit de les dues plantes de la galeria i que la seva lectura final és que ‘El buit no existeix! I 3: Un happening musical que consisteix a girar sobre un mateix. Un gir etern que ens remet a la dansa sufí. L’àtom balla, i l’ésser humà l’imita.

Etiquetes: Domingo Martín · La Xina Art · Manuel Morales