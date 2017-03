Isadora Willson (Santiago de Xile, 1984) presenta l’exposició Paseantes el 25 de març a la 1 del migdia a la Galeria Antoni Pinyol (c/ del vidre, 11) de Reus. L’obra pictòrica d’Isadora Willson se centra en la representació simbòlica de la sensació de desemparament i solitud en les societats actuals. Amb la seva pintura gairebé minimalista, ens descobreix una síndrome intrínseca de les grans metròpolis, que acaba per aïllar els individus dins de la multitud, fet magnificat per la importància de l’arquitectura en la seva obra, la qual ens fa encara més petits, insignificants i invisibles.

L’artista va començar la seva carrera amb només 20 anys i des de llavors ha estat exposant constantment entre Chile i Espanya, a més d’haver participat en exposicions col·lectives a països com París, Alemanya i Turquia.

Podeu veure Paseantes fins al 20 d’abril.