La Fundació Antoni Tàpies proposa el divendres 17 de març de 2017, a les 18h. una activitat molt especial: Somiant que el museu torna a la vida: la vida interior dels objectes (Part 1). Aquesta performance es durà a terme en el marc del projecte “Objections”.i anirà a càrrec de la artista Grace Ndiritu (Kenya-Regne Unit).

Com una continuació de la seva exploració de la performance i de les metodologies no racionals dins el context del museu, Ndiritu explora el debat actual dins de la societat occidental sobre el capital humà, els processos industrials i les idees de crear un nou model econòmic que valori els seus treballadors, especialment els cuidadors i treballadors de fàbriques i els objectes que produeixen.

El 2012 Ndiritu va començar a crear un nou corpus d’obres sota el títol Healing The Museum (Curant el museu), el qual va sorgir d’una profunda necessitat de reintroduir algunes metodologies no racionals com el xamanisme per reactivar la «sacralitat» dels espais d’art. Ella creia que la majoria de les institucions d’art modern estaven fora de sincronia amb les experiències quotidianes de les seves audiències i els canvis socioeconòmics i polítics ocorreguts globalment en les últimes dècades. Els museus moren i ella veu el xamanisme com una manera de reactivar l’espai de l’art moribund com un espai d’intercanvi, participació i ètica. Des de la prehistòria fins als temps moderns, el xaman no només era el curador de grup i el facilitador de la pau, sinó també el creatiu, l’artista.

Somiant que el museu torna a la vida: la vida interior dels objectes (Part1) continua aquesta investigació sobre la performance xamànica en el context del Museu. El principi fonamental de la sèrie Healing the Museum (Curant el museu) és reanimar el Museu perquè pugui tornar a ocupar el seu lloc com un espai cultural en el qual els nous avenços en l’art, la participació del públic i l’educació artística puguin tenir repercussió en la societat i la vida per al bé de tots els éssers. L’ús dins el context del Museu d’antics instruments xamànics com la roda de la medicina, el viatge xamànic i el procés de tràngol per accedir al Temps Profund – temps geològic – pot originar una nova visió dels museus que reflecteixi el renaixement artístic, científic i tecnològic que està tenint lloc.

Com a part de la seva investigació per a aquestes noves performances, Ndiritu realitzat estades en les formacions rocoses prehistòriques de reserves Joshua Tree i Hopi als Estats Units. Utilitzant el Museu com un marcador geogràfic, els objectes seran ancorats a una història de creació més gran del planeta terra i l’univers en general.

A més d’aquests objectes primordials i els objectes personals que portaran els participants, els vint objectes que han estat elegits com a part del projecte Objections (Manufactories of Caring Space-Time) de la Fundació Antoni Tàpies experimentaran una metamorfosi mitjançant aquest esdeveniment transformador. Així doncs, Grace Ndiritu convida vint participants perquè explorin la seva relació amb el trinomi forma-espai-temps, envoltats d’exemples de les primeres civilitzacions humanes i els objectes que van produir, apel·lant als esperits elementals de l’aire, la terra, el foc i l’aigua, que els hi assistiran en el procés.

A la imatge, Performance de la artista Grace Ndiritu.

