Arts Santa Mònica presenta la programació del 2017

Jaume Reus, director de l’Arts Santa Mònica ha presentat la programació del centre barceloní per a 2017, acompanyat de diferents comissaris i responsables de les exposicions i activitats que es portaran a terme: Gener del 2017 a gener del 2018, The more we know about them, the stranger they become comissariat per Sonia Fernández Pan amb Roc Jiménez de Cisneros, Lucia C. Pino, Lula Conderch, Ania Nowak, Del 17 de gener al 2 d’abril, Caminar sobre el gel comissariada per David Armengol. És una coproducció d’Arts Santa Mònica i el Bòlit de Girona, amb Pauline Bastard, Lua Coderch, Rafel G. Bianchi, Lluís Hortalà, Fermin Jimenez Landa, Pere Llobera, Mercedes Mangrané, Àngels Ribé i Irene Visa.

Del 31 de gener al 26 de març es presentarà Aftermath, que va representar a Catalunya a la XV Bienal d’Arquitectura de Venècia 2016, comissariada per Isaki Lacuesta, Jaume Prat i Jelena Prokopljevic. Del 17 al 29 de gener, Harddiskmuseum Live Sesion V08 amb Solimán López que compa amb la col·laboració d’Elisava, que tambè es present a Decoding-Zoom in Design que tindrà lloc del 19 de febrer al 16 d’abril.

Sel 6 d’abril al 28 de maig, Llegible-Visible. Entre el fotograma i la pàgina. Del 27 d’abril al 21 de maig, Miguel de Cervantes o el deseo de vivir de José Manuel Navia. (Re)visionats (re)visitats s’ha programat del 2 de maig al 28 de maig en el marc del Festival Loop. Del 20 de maig al 16 de julio, Cos social, tercera edició del premi de videocreació. El 13 de juny s’inaugura By Chance and Decision de Brian Eno. Es podrà veure fins a l’1 d’octubre.

Pilar Parcerisas es la comissaria de Les maletes de Walter Benjamin que es podrà veure del 20 de juliol al 24 de setembre. Del 17 d’ocubre al 7 de gener del 2018, Qué en sap, la història, de mossegar-se les ungles amb Francesc Torres i Troquel amb Santiago Ydáñez, comissariada per Gloria Picazo. Es una producció de La Panera i Arts Santa Mònica amb la col·laboració del Museu de Terol.

Del 17 d’octubre al 7 de gener del 2018, exposició de fotografia catalana contemporània emergent que recollirà una selecció de les adquisicions de fotografia contemporània i de nous talents de la Generalitat de Catalunya.

Es varen anunciar algunes exposicions previstes pel 2018: Del vell al nou/ Del nou al vell i Biblioteques insòlites.

Arts Santa Mònica també ha preparat diferents projectes pel territori: Fem-ho junts amb la presentació dels projectes de Julia Montilla i Curro Claret. De l’abril al desembre, cicle de concerts Out.Side. Polititzacions el malestar, d’octubre a desembre; Hamaca projecta, sessions al llarg de l’any.

Així mateix, s’han programat diferntes activitats que acompanyen a cada exposició. També Arts Santa mònica col·labora amb Swab, fira d’art contemporani, Ingràvid, DocField Barcelona, ArtFutura, el Festival Cadi, Movistar 360 i Mecal, i el festival de video d’autor Flux.

Acollirà, com en els darrers anys, la fira Arts Libris del 21 al 23 d’abril. Hi haurà dilluns de poesia i sessions del meu clàssic. També, concerts de música, òpera de butxaca i espai pel pensament. A l’On mediation/4 el primer convidat es Javir Peñafiel. De l’octubre al desembre es desenvoluparan les VIII jornades filosòfiques, el simposi ACCA i Barcelona pensa el novembre. S’han previst jornades de Tast a la Rambla, Joies Barcelona, Festa del Roser, Choreoscope, projecte interfícies d’educació i mediació, Europe Calls i sessions de formació. Arts Santa mònica també col·labora amb Es Baluard en el projecte Ciutat de vacances.

En definitiva, una completíssima programació que abasta moltíssims camps artístics.

A les imatges, a dalt, Caminar sobre Gel; a sota, Aftermath.





