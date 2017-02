7è Concurs de “Miniremakes” de cinema, anuncis, televisó i vídeoclips

La setena edició del Concurs de Miniremakes de Platja d’Aro, ha estat convocada per l’Associació Arocinema amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castell-Platja d’Aro, la Llibreria 22 i el Centre l’Avenir Fanalenc (CAF). La participació és oberta a tothom, i proposa reproduir en tècnica lliure una escena, de 30 segons a tres minuts i mig, d’una pel·lícula, sèrie de televisió, anunci o videoclip musical fàcilment identificable pel gran públic. El termini de presentació ja és obert i es tanca el dia 31 de març de 2017. El jurat el configuren tres persones vinculades amb el món de la cultura i el cinema.

Es concedeix un Primer i un Segon Premi (500 i 200 euros respectivament), i també un guardó del públic (150 euros), per votació popular entre els assistents a la projecció de totes les obres a concurs, enguany dissabte 15 d’abril al Centre l’Avenir Fanalenc de Platja d’Aro (entrada lliure). També es lliuren els Premis Especials d’Arocinema i Llibreria 22 (ambdós sense remuneració econòmica). La participació està limitada a una única proposta per concursant, i es pot fer via WeTransfer o Dropbox, tant la peça original com el miniremake a miniremakes@arocinema.com, comprimits en H264 i en format .mov o .mp4 i 720p.

Ara fa un any es van premiar propostes de miniremakes de les pel·lícules Amelie, d’Armand Esteban (1r Premi), i Quemar después de leer, de Javier Huerta (2n Premi). El guardó del públic -per votació popular un cop exhibides les 20 obres presentades- va ser per a Mart, de Josep Oriol Granés; i els guardons honorífics van ser per a Le Chargement (El Renacido) de Guillem Fàbrega (premi Llibreria 22) i La Vida es Bella de Pau Bronsoms (premi Arocinema). Totes les propostes presentades es poden veure al lloc web de l’entitat www.arocinnema.com. En anteriors edicions s’ha premiat petites reproduccions de films com Malditos Bastardos, Kill Bill Volume 2, The Rocky Horror Picture Show, El planeta de los simios, Terciopelo azul, Star Wars, Brokeback mountain, Dies Irae, Casino Royale o El Bosque.

Etiquetes: VII Concurs de Miniremakes