“Buscant la llum” de Ramon Moscardó a La Galeria

aina mercader

Ramon Moscardó (Barcelona, 1953) practica una pintura de la quotidianitat. La seva obra recull, com a postals, vistes i panoràmiques de les ciutats per on transita habitualment (Barcelona, París, Venècia, Nova York, Los Angeles), paisatges marítims (principalment de Cadaqués, el seu lloc de residència i creació des de fa una vintena d’anys) i interiors (bars d’aquí i d’allà on, posem per cas, una parella parla animadament, baix l’atenta mirada d’un cambrer atabalat, i algú dret a la barra es pren una copa).

Conrea un art costumista, se serveix d’escenes i localitzacions que caça al vol. Diu que té una gran memòria visual però, per si de cas, sempre du paper i llapis per no oblidar res d’allò que veu, d’allò que viu i que acabarà traslladant al llenç. En aquest procés creatiu, Moscardó s’agafa a la realitat, però l’embelleix, idealitza les figures i millora els espais recreats. “Salvant totes les distàncies –reconeix–, jo faig com Canaletto feia amb Venècia, col·locant les coses allà on convé o recordes i no on potser realment són”. Cada una de les seves pintures –especialment els interiors de cafès– funcionen talment com un relat. Moscardó no escatima detalls i, tirant d’un cert barroquisme, carrega l’escena amb informació per tots els racons, planteja accions en diferents plans i inclou objectes mig amagats que conviden a una contemplació lenta i a revisitar l’obra a la recerca d’una nova història. La seva pintura destil·la optimisme, són quadres coloristes i lluminosos on tot es mostra perfecte.

“Faig una pintura fàcil d’entendre i divertida de fer, una pintura propera”, afirma com a lema, just abans de lamentar-se que ja no queda quasi ningú que pinti la ciutat on va néixer. L’artista, vinculat a la Sala Parés des de fa prop de quaranta anys, és un habitual de La Galeria de Sant Cugat del Vallès, on exposa regularment en individuals i col·lectives des del 1999. La mostra, Buscant la llum, que aplega una vintena d’obres realitzades al llarg dels darrers mesos –principalment vistes urbanes i interiors unificats per una paleta cromàtica càlida i aparcant, en aquesta ocasió, el blau de les marines empordaneses– es pot veure des del 13 de gener del 2017 fins a finals de febrer.

A la imatge, Cadaquñes de Ramon Moscardó.

Etiquetes: La Galeria de Sant Cugat · Ramón Moscardo