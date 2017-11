El 29 de novembre es durà a terme a la seu a Madrid del despatx d’advocats Cuatrecasas la 6a edició de la prestigiosa subhasta Be PART, amb suport de la casa Christie’s, a benefici de la Fundació Ajuda a la Infància Llars Bambi Colòmbia.

A través d’aquesta subhasta, que serà convocada amb suport de l’Ambaixada de Colòmbia a Espanya, l’art contemporani cobra un fi solidari, el que permetrà millorar la qualitat de vida de centenars de nens i nenes en situació de pobresa a Colòmbia. Com patrocinadors, s’han unit a aquesta causa reconegudes empreses com Cuatrecasas, Grup Bancolombia, Aviomar, entre d’altres.

Més de 40 artistes colombians i espanyols participaran a través de les seves obres amb l’objectiu de recaptar fons per als projectes que la Fundació desenvolupa a Cali, Medellín, Bogotà i Darién. Totes les peces que formaran part de la subhasta s’exhibiran a la seu de Cuatrecasas des del 28 de novembre i ja està oberta la licitació a distància per als que hi vulguin participar.

Aquesta és la 6a edició de la subhasta Be PART, que s’ha celebrat anteriorment a Nova York ia Miami amb una gran acollida per part dels col·leccionistes i amants de l’art. Entre els artistes participants en aquesta ocasió destaquen, entre d’altres: Fernando Botero, Lina Sinesterra, Carlos Rojas, Bernardo Salcedo, Hugo Zapata, Nadín Ospina i Adriana Duque.

Etiquetes: Adriana Duque · Bernardo Salcedo · Carlos Rojas · Christie's · Fernando Botero · Hugo Zapata · Lina Sinesterra · Nadín Ospina · Subhasta Be PART