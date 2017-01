65 Colles i comparses de Carnaval participaran a la Gran Rua de Platja d’Aro

La Gran Rua de Carrosses i Comparses del Carnaval de Platja d’Aro d’enguany serà el dissabte 9 de febrer a partir de les 16 h. Les inscripcions per participar-hi començaran el dimarts 15 de gener, s’atendran per ordre de petició, i es limitaran a 65 colles carnavalesques. Prèviament, el dia abans les associacions de Colles de Carnaval de Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina poden fer-les en bloc. Enguany es repartiran gairebé 6.000 euros en premis, distribuïts en quatre categories: Carrossa Gran, Carrossa Petita, Comparses, i Colles Locals. La regidoria de turisme de l’Ajuntament de Castell–Platja d’Aro també concedeix a totes les colles participants una subvenció de 250 euros a cada carrossa (màxim una per colla), i 3 euros per cada persona disfressada, tant les que acompanyen a les carrosses com les que competeixen en la modalitat de Comparsa.

A la Rua també hi participaran les colles dels reis carnestoltes de Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d’Aro, però fora de concurs. Com a novetat les quatre colles de carrosses amb menys puntuació i la darrera de les comparses (així com s’hi ha alguna no es presenta a la sortida) quedaran excloses de participació en la Rua de l’any 2014. La coreografia davant la tribuna d’autoritats i del jurat serà l’única que es puntuarà, estarà limitada a 2 minuts, i es valorarà la coreografia, la disfressa, la carrossa i l’animació de cada proposta. Els guanyadors de la Gran Rua es donaran a conèixer durant el ball que es farà la mateixa nit al Palau d’Esports i Congressos de Platja d’Aro.

Prèviament com a novetat d’enguany s’organitza la primera Rua Infantil i Juvenil del Carnaval de Platja d’Aro el diumenge 3 de febrer a les 16 h. Els grups participants, amb un mínim de 10 membres, es poden inscriure com a colla, AMPA, escola o curs. Hi ha dues categories, infantil (fins a 11 anys – infantil i primària -) i juvenil (de 12 a 16 anys de 1r a 4t d’ESO). La temàtica de la Rua seran “les llaminadures” i les disfresses hauran de seguir aquest motiu, amb totes les vessants possibles i hauran de ser realitzades majoritàriament amb material reciclat, tot i que poden incloure altres materials per donar-hi forma. Les inscripcions començaran el 22 de gener a l’Oficina de Turisme de Platja d’Aro i són gratuïtes. S’ha previst un primer premi de 400 euros en material escolar o esportiu per cadascuna de les dues categories. Els guanyadors es coneixeran el mateix dia un cop finalitzi el Canvi d’Atributs dels Reis Carnestoltes.

Etiquetes: Gran Rua de Carnaval de Platja d'Aro