5a edició de Choreoscope, Festival Internacional de Cinema i Dansa

Des del 8 fins al 13 de novembre, Choreoscope torna a aplegar cinema, dansa i moviment i es consolida com el festival de cinema de dansa més important del sud d’Europa i com un dels més influents i celebrats a nivell internacional.

L’edició d’enguany destaca, d’una banda, pel fet d’haver rebut el doble de films que l’anterior, i d’una altra, pel salt qualitatiu dels curtmetratges que han estat presentats, la qual cosa reforça la tasca de Choreoscope: el festival ha aconseguit augmentar la producció d’obres audiovisuals de dansa a Espanya d’una manera notable.

Choreoscope es trasllada aquest any a la Filmoteca de Catalunya, on es faran un total de quatre dies de projeccions (9, 10, 11 i 12 de novembre).Choreoscope no es vol limitar a projectar cinema de dansa. Així, en aquesta edició amplia la seva activitat i s’instal·la al Centre de la Creativitat Arts Santa Mònica, on al llarg del festival se celebraran exposicions, conferències, debats i classes magistrals a l’entorn de dos eixos centrals: la dansa i el cinema, i de la relació d’aquests amb l’art en general.

A través d’aquestes propostes, Choreoscope vol crear una relació cultural rica i recíproca entre els artistes i la ciutat. A banda de les diverses activitats que s’hi celebraran, un dels actes destacats a l’Arts Santa Mònica serà el reconeixement als coreògrafs del cinema d’acció, als quals el festival vol començar a retre el seu merescut homenatge.