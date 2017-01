5.453 peces de l’arxiu personal de Chumy Chúmez s’incorporen a la BNE

Una gran part de l’arxiu personal del dibuixant, humorista gràfic, escriptor i director de cinema espanyol José María González Castrillo, Chumy Chúmez, s’ha incorporat als fons de la Biblioteca Nacional d’Espanya. Són 4.773 dibuixos, làmines i vinyetes a color realitzats per Chúmez, i 680 articles, cartells, monografies, guions originals, dibuixos d’altres autors i documents personals.

El llegat ha estat lliurat pel seu fill, Marcel Wong-González, que va expressar el seu desig que l’obra del seu pare es conservi i es difongui, juntament amb l’obra d’altres artistes gràfics, com José María Pérez González (Peridis), Joan Guillén, Joaquim Aubert (Kim), entre altres, que també alberga la BNE.

Wong-González ha lliurat exemplars originals de l’obra humorística gràfica del seu pare, així com els seus dibuixos i els apunts en els quals s’exercitava com a dibuixant i pintor professional. També s’han incorporat escrits diversos, així com guions de cinema, en els quals es troben les seves anotacions autògrafes: “sempre he pensat que l’obra del meu pare no era d’una persona o del seu fill, vaig pensar que, com era part de la història d’Espanya a través de moltes dècades, el millor seria que es quedés de manera indefinida a la Biblioteca Nacional d’Espanya per a tots els que vulguin estudiar el seu treball en persona. M’ha fet molta il·lusió entregar tota aquesta feina perquè vull que tothom el pugui veure, igual que vaig fer jo”.

Els seus dibuixos humorístics constitueixen bons exemples de les seves col·laboracions, entre altres, al diari “Madrid”, “La Codorniz“, “Triomf” i “Germà Llop”, setmanari que va fundar el mateix Chúmez. El seu treball dóna testimoni d’una època d’importants canvis en la política espanyola, l’estudi i comprensió no seria possible sense els documents originals de tants artistes, que van reflectir, en aquest cas a través de l’humor i la seva visió crítica, el que estava succeint en aquests moments al nostre país.

La gran consciència de Marcel Wong-González pel públic i per la importància de salvaguardar, de la millor manera possible, el patrimoni històric espanyol, manifesta el seu interès a preservar i conservar el llegat rebut del seu pare, i posar-lo a disposició de la investigació actual i de les generacions futures.

A la imatge, Retrat de família (esbós) de Chumy Chúmez.

