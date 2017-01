40 anys de la primera exposició de Lluís Ribas

L’ajuntament de Sant Cugat està preparant els actes per commemorar els 40 anys de la primera exposició individual de Lluís Ribas, artista internacional que compta amb 126 exposicions individuals i nombroses col·lectives a sales d’arreu del món, de les quals 7 individuals a la ciutat de Nova York. Ha expossat a diferents fires internacionals i publicat 13 llibres sobre la seva obra.

L’esdeveniment tindrà lloc al Reial monestir de Sant Cugat del Vallès i constarà d’una exposició retrospectiva de l’artista que es podrà veure al claustre (sala capitual+claustró) del 16 de febrer al 30 de mar del 2017. La inauguració tindrà lloc el dia 16 de febrer a les 19 h.S’han programat visites guiades a carrec de Lluís Ribas els dies 26 de febrer, 1 i 12 de març. El 22 de març a les 19 h., presentació del retrat de Virginia Woolfi xerrada a càrrec de Marta Pessarrodona sobre la protagonista del retrat. El dia 30 de març, a les 19 h., cloenda de l’exposició amb performance a càrrec del grupo de dansa Laura Esteve.

L’exposició de Lluís Ribas ajunta sinèrgies perquè no sigui només una festa de l’artista si no que sigui també un acte solidari continuant el projecte “Art solidari” que Lluís Ribas va començar ja fa anys. En aquesta ocasió Lluís Ribas col·labora amb el club Rotary Sant Cugat per aconseguir vacunes contra la polio. “Ja tenim moltes donacions de patrocinadors de Sant Cugat, i a més vendrem llibres i reproduccions meves, l’ímport dels quals també serà íntegrament per comprar vacunes”.

Dins dels actes programats, l’artista farà, com hem esmentat, unes visites guiades i un taller de pintura. A les visites guiades explicarà una mica el seu procés pictòric i al taller explicarà la tècnica que utilitza pintant una obra in situ.

L’acte de inauguració serà més oficial amb el suport i assistència de l’ajuntament, i l’acte de cloenda serà més lúdic, ja que la Laura Esteve col·labora amb la seva escola muntant una performance musical i de dansa inspirada en l’obra de Lluís Ribas.

A les imatges, una obra de Lluís Ribas i a sota l’artista.