40 aniversari de la Col·lecció Art Segle XX al MACA

annaïs miró

Des del 3 de novembre de 2017 fins el 18 de febrer de 2018, el MACA d’Alacant, a la Plaça Santa Maria, acull l’exposició que celebra els quaranta anys de la Col·lecció Art Segle XX, inaugurada l’any 1977. Aquesta espectacular i completa col·lecció ha estat cedida per Eusebio Sempere, i per primera vegada es podrà veure sencera. Avui la Col·lecció Art Segle XX constitueix el pilar bàsic del Museu d’Art Contemporani d’Alacant. Una col·lecció amb vocació internacional, coherent i eficaç, que guarda les millors obres dels protagonistes de gairebé totes les tendències artístiques de l’art del segle XX. Està formada per 177 obres de 117 artistes entre pintures, escultures, dibuixos i obra gràfica que s’han anat mostrant al llarg de la història i per diversos motius de forma fragmentària.

Etiquetes: art segle XX · MACA