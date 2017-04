Del 28 d’abril al 20 de maig la Galeria El Claustre de Girona exposa l’obra de Toni Cassany, a la vegada que es presentarà el llibre Toni Cassany, 30 anys de pintura escrit per David Pagès i Cassú. El dia 13 de maig la galeria El Claustre ha organitzat un sopar homenatge per celebrar aquest 30 aniversari. Tindrà lloc a l’Hotel Carlemany. Per inscripcions, fins al 10 de maig, al tel. 971 20 31 26.

Etiquetes: Galeria El Claustre · Toni Cassany