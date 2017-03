25 exposicions, pel·lícules i conferències al cinquè festival de fotografia “Mirades”

Torroella de Montgrí prepara la cinquena edició del festival de fotografia Mirades que se celebrarà de l’1 al 24 d’abril de 2017. Vicenç Rovira i Riera, president de l’associació Amics de la Fotografia de Torroella de Montgrí, entitat organitzadora del festival destaca “l’augment quantitatiu i qualitatiu del festival” en relació a les darreres edicions ja que, per exemple, les exposicions han augmentat en més d’un 50% respecte al 2016. També la convocatòria ha guanyat ressò i aquest any s’han rebut propostes de tot Catalunya i la resta d’Espanya i també de diversos països de l’Amèrica Llatina o Nova York, entre altres indrets, fet que ha fet suposat triplicar la xifra respecte l’edició del 2015. Amb tots el treballs rebuts, un jurat independent a l’organització, ha fet una tria final.

Per poder donar cobertura a les 25 exposicions programades s’ha decidit ampliar l’espai i les ubicacions de les exposicions a altres poblacions properes de Torroella de Montgrí i l’Estartit, com La Bisbal i Ullà.

Com a activitat complementària i novetat d’enguany, durant el festival es programen diverses pel·lícules al Cinema Montgrí, amb entrada gratuïta. Cal destacar la pel·lícula documental La Sal de la Tierra, sobre la vida i treball del prestigiós fotoperiodista brasiler Sebastiao Salgado, membre de l’agència Magnum i guanyador de diversos premis World Press Photo, del Hasselblad i el Príncep d’Astúries de les Arts. el 2001 fou nomenat representant especial d’UNICEF, i és membre d’honor de

Respecte a les xerrades cal destacar la que realitza Samuel Aranda, guanyador del World Press Photo 2012 i Premi Nacional Espanyol de Fotografia, Ortega y Gasset 2016. Samuel Aranda, a més, ha estat col·laborador de diverses publicacions internacionals i agències com National Geographic, Sunday Times Magazine, Stern, Le Monde, El Pais Semanal, The New York Times.

A la imatge, fotografia d’Ismael Guye, participant del certamen.

