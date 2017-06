24 galeries participen en la Barcelona Gallery Weekend

Del 28 de setembre a l’1 d’octubre se celebra la tercera edició del Barcelona Gallery Weekend, la cita artística anual de referència a Barcelona per a amants de l’art, col·leccionistes, professionals i artistes. Durant quatre dies Barcelona es converteix en el hub del sector artístic contemporani nacional i internacional.

24 galeries se sumen a la iniciativa organitzada per Art Barcelona, ​​l’Associació de Galeries d’Art Contemporani de Barcelona, ​​que en aquesta tercera edició es posiciona com una de les cites de referència en el calendari artístic europeu.

La tercera edició del BGW comptarà amb un ampli programa d’exposicions a les 23 galeries d’art contemporani i d’avantguarda seleccionades per un comitè d’experts. A més, inclou a la seva programació la Galeria Estrany-de la Mota en homenatge al recentment desaparegut galerista Antoni Estrany.

Com a programació paral·lela, l’esdeveniment ofereix un conjunt d’intervencions artístiques produïdes especialment per al BGW 2017 en llocs singulars de Barcelona, ​​i l’exposició D’esquenes a la galeria, una mirada sobre les col·leccions privades dels galeristes participants del BGW.

A més, el BGW comptarà amb visites guiades i activitats especials per a professionals i per a tota la ciutadania.

En aquesta tercera edició el BGW llança un Programa d’Adquisicions adreçat a fundacions i / o empreses privades que es comprometen a adquirir almenys una obra d’entre les que s’exposaran durant l’esdeveniment. Les fundacions col·laboradores d’aquesta edició són la Blueproject Foundation i la Fundació Vila Casas.

Per tercer any consecutiu es confirma el Programa d’Amics, adreçat a particulars que vulguin ser part activa de l’esdeveniment a través de donacions. Cada any, un artista de renom col·labora amb el BGW cedint una obra d’edició limitada expressament realitzada per al Programa d’Amics. En les edicions anteriors, els artistes col·laboradors van ser Joan Fontcuberta (2015) i Ignasi Aballí (2016), i aquest any comptem amb la generosa col·laboració de l’artista Àngels Ribé, guanyadora del Premi Nacional de Cultura 2012.

Les galeries participants del BGW 2017

El comitè de selecció del BGW 2017, format pels crítics i comissaris Juanjo Lahuerta, Frederic Montornés i Imma Prieto, ha triat les 23 galeries que formaran part de la tercera edició del BGW. A més, el BGW 2017 suma la Galeria Estrany-de la Mota a la seva programació com a homenatge al recentment desaparegut galerista Antoni Estrany. El BGW 2017 presenta obres de més de 50 artistes.

Les galeries seleccionades i els artistes que exposaran són:

ADN Galeria – Jordi Colomer

Àmbit Galeria d’Art – Lluís Blanc

Ana Mas Projects – Alberto Peral

àngels barcelona – Martha Rosler

Bombon Projects – Diane Guyot de Saint Michel

Dada Objet Trouvé – Dora Maar, André Lhote, Pablo Picasso, Man Ray

etHALL – Sergio Prego

Galeria Balaguer – Albert Gusi

Galeria Barbié – Nathan Altman, Marie Blanchard, Robert Delaunay, Albert Gleizes, Josep Granyer i Giralt, Juan Gris, Henri Laurens, Fernand Léger, Jean Metzinger, Amédée Ozenfant, Joaquín Torres García, Georges Valmier, Geer Van Velde

Galeria Carles Taché – Michael Joo

Galeria Contrast – Rafel Bestard, Juliane Hundertmark, Íñigo Navarro

Galeria Estrany-de la Mota (Homenatge) – Artistes per confirmar

Galeria Joan Prats – Julião Sarmento

Galeria Marc Domènech – Esteban Vicente

Galeria Senda – Stephan Balkenhol

Galeria Trama – Gonzalo Sicre, Ángel M.Charris

Mayoral – Joan Brossa, Alexander Calder, Marc Chagall, Salvador Dalí, Rene Magritte, Joan Miró, Pablo Picasso, Joan Ponç, Ángeles Santos, Antoni Tàpies, Remedios Varo

N2 Galeria – Isabel Muñoz

Nogueras Blanchard – Richard Wentworth

ProjecteSD – Iñaki Bonillas

RocioSantaCruz – Jean Denant

Sala Dalmau – J. FIN (José Vilató Ruiz)

Tasneem Gallery – Ixone Sádaba

Tat Art Barcelona – Vicky Uslé

Programació paral·lela del BGW 2017

El BGW 2017 compta amb el programa “Composicions”, intervencions d’artistesrepresentats per les galeries seleccionades i produïdes especialment per al BGW. Aquestes intervencions que es podran visitar de forma gratuïta únicament durant els quatre dies de l’esdeveniment, estaran ubicades en espais singulars i poc coneguts de la ciutat de Barcelona.

“Composicions” va ser iniciat i comissariat durant les dues primeres edicions per Latitudes i aquest any han assumit l’encàrrec Glòria Picazo -comissària independent, exdirectora del Centre d’Art La Panera- i Alexandra Laudo -comissària independent i directora d’Heroinas de la Cultura- .

A més, la programació paral·lela del BGW acull l’exposició D’esquenes a la galeria, una mostra comissariada per Joana Hurtado que mostra les col·leccions particulars dels galeristes que participen en el BGW 2017.

El Barcelona Gallery Weekend és una iniciativa d’Art Barcelona i compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona (ICUB), la Generalitat de Catalunya (ICEC), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat; així com de col·laboradors privats com la Fundació Banc Sabadell, Abertis, la Fundación ARCO, la Fundació MACBA i la Fundació Catalunya Cultura; a més del compromís de Barcelona Global i del suport de L’Officiel com a Media Partner.

