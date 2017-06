22 nòmades del s.XXI arriben a nou port

Museu de Cadis, Plaça de la Mina s / n, presenta del 29 de juny al 3 de setembre de 2017 l’exposició d’art contemporani Nous Nòmades III edició. Els 22 artistes seleccionats proclamen amb les seves obres la recerca i el trobada de les seves pròpies percepcions de la realitat de la nova era. Un enfocament miscel·lani en què el contrasentit flueix com una única i homogènia obra artística.

L’exposició que va iniciar la seva marxa el 2017 al Museu d’Almeria i posteriorment a Sevilla, al Real Alcázar, emmarcada en el Programa Talaia de la Universitat d’Almeria, Factoria Vida. Art Contemporani, cadascuna amb un projecte expositiu específic per a cada lloc, acull les obres d’una selecció d’artistes contemporanis tots ells amb unes trajectòries consolidades i que exposaran obres en les disciplines de pintura, fotografia, instal·lació, escultura, vídeo art i art digital .

L’objectiu de Nous Nòmades III és mostrar un recorregut d’obres i experiències artístiques resultats d’aquesta necessitat de compartir un viatge creatiu continu i comú entre la comunitat d’artistes participants independentment de les seves contextos vivencials i geogràfics i que en aquesta exposició es converteix en un de sol assentament, encara malgrat les diferents identitats de cada un d’ells.

El artistes seleccionats son: Yolanda Relinque, Tomás Be, Pedro Osakar, Pedro Quadra González, Pedro Castrortega, Paco Lara Barranco, Paco Lagares, Mercedes Lirola, Mar Garrido, Manuel Vázquez Domínguez, Li Zhao, Juan Morante, Francisco Uceda, Francesc Rovira i David Romero, Francisco Alarcón , Fernando Barrionuevo, Fernando Baños, Eduardo Martín del Pozo, Belén Mazuecos, Assumpció Lozano, Antonio de Diego Arias i Ángel García Roldán.

Ens trobem en els inicis d’una nova era en la qual la dualitat en molts sentits s’ha convertit en l’eix transversal de la vida dels ciutadans. Han ressorgit amb molta força els nous nòmades i d’altra banda s’està intervenint de manera inexorable en nous conceptes de sedentarisme dirigits aquests sota la creença eclipsada de la pròpia identitat cultural.

És evident que l’expansió de l’home modern s’ha accelerat pel desenvolupament tecnològic i la seva afiliació a ell, i aquesta realitat es manifesta en una complexa xarxa de xarxes de comunicació sense barreres geogràfiques o culturals.

Davant aquest nou escenari en el qual la línia segura de l’estabilitat s’ha trencat per sempre ens veiem embolicats en nous descobriments d’espais i comunitats que, si bé ens han acompanyat al llarg de la història, ara sembla que sota un estat d’emergència hem de trobar-los i sense tardança a més hem de donar respostes a les preguntes existencials que durant segles no hem pogut respondre.

Els nous nòmades estan en ple procés de recerca d’aquestes respostes complexes i a manera de Fast Speech les van esbrinant de manera simple però contundent. Les xarxes socials ens faciliten aquestes receptes infal·libles cap a les veritats. No obstant això, davant d’aquest escenari imparable d’estat i moviment, l’artista, involucrat en aquests dobles paràmetres per pura necessitat creativa i com un procés transformació natural, continua buscant, segueix exercint de fil conductor del camí cap a noves preguntes més que donar respostes a les gairebé impossibles de respondre.

Els nous nòmades de l’art, fugint d’aquest sedentarisme arbitrari torna el seu estat cap a la consciència del qui, cap a l’ambigüitat del què i cap al sentit del com i busca i troba. I així en processos complexos d’autodefinició va desenvolupant de manera errant seu projecte mòbil, inestable però definitori.

A la imatge, obra de Mercedes Lirola.

