200 anys de Maristes a l’Ateneu Fundació Iluro

El dia 26 de setembre a les 19 h. s’inaugura a l’Ateneu Fundació Iluro de La Riera, 92 de Mataró l’exposició Maristes 200 anys i +.

Els Maristes celebren enguany el bicentenari de la seva fundació. Aquesta exposició itinerant posa els ulls sobre el passat, el present i el futur dels Maristes, però també sobre els valors, la cultura i les experiències a l’entorn de les diferents escoles i de l’obra social que hi ha al país. En total, l’exposició visitarà les poblacions catalanes on els Maristes tenen col·legi i/o obra social (Barcelona, Mataró, Igualada, Rubí, Malgrat de Mar, Santa Coloma de Gramenet, Girona, Lleida i Badalona).

El bicentenari és una gran oportunitat per posar de nou en relleu els valors maristes en un món divers i per refermar el nostre compromís amb la societat. I això ho fem aportant la nostra experiència, la nostra tradició i el nostre esperit innovador en l’àmbit educatiu, tant a les escoles com a les obres socials.

Els Maristes arriben a Mataró l’any 1888 i, des d’aleshores, han desenvolupat una intensa tasca educativa, al costat dels infants i joves. Maristes Valldemia és un centre arrelat a la ciutat i proper a la gent, que treballa en xarxa amb tots els centres educatius maristes, de manera solidària, i obert a la dimensió internacional de la institució. Ofereix una extensa oferta educativa, extraescolar i en el lleure a través de moviments juvenils (AJMACOR i AE La Soca). Acompanya el creixement d’infants i joves, en totes les dimensions, també en la interioritat, en una etapa decisiva de la vida. La pràctica esportiva també és un dels pilars de l’educació dels Maristes i, en aquest sentit, mereix una menció especial el Club Esportiu Valldemia Maristes, fundat el 1911.

L’acció dels Maristes a Catalunya es du a terme principalment a través de les escoles i les obres socials, i també desenvolupant projectes en el món del lleure i de la solidaritat. En total, compten amb 2.000 professionals i atenen més d’11.000 infants i joves mitjançant deu escoles i catorze obres socials. A nivell internacional, els maristes estan presents en 81 països on duen a terme una destacada obra educativa.

