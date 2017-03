19è Mercat de La Volta (Art Km0)

gisela chillida

El dissabte 11 de març de 10 a 20h, el Mercat de la Volta torna a la plaça de l’Assumpció de Sant Narcís (Girona). La present edició compta amb la col·laboració del Black Music Festival i amb la participació de 28 artistes, artesans i dissenyadors, la banda Tokaji Quartet, els Dj Quelic i Amor de Callos Soundsystem. També hi participará la companyia d’arts de carrer Katakrak, amb una proposta lúdica a partir de jocs amb materials recuperats.

La Volta és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Girona a partir d’una iniciativa del Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona, amb la col·laboració de Cases de la Música i el patrocini d’Obra Social la Caixa.

La Volta va començar fa dos anys al barri de Sant Narcís de Girona, amb la transformació i obertura al públic de 4 espais a la Plaça Assumpció on s’hi han instal·lat en residència més de 20 projectes creatius del territori: pintors, escultors, dissenyadors, artesans del vidre, joiers, ceramistes, fotògrafs, etc. La Volta també ha celebrat mensualment un mercat d’Art (Km0) a la plaça de l’Assumpció amb el qual s’ha situat el barri de Sant Narcís en el mapa d’espais dedicats a la creació, producció i exhibició artística i cultural de la ciutat de Girona, transformant la plaça en una àgora de les arts, on l’intercanvi d’idees, el comerç de proximitat i l’oferta cultural i pedagògica, conviuen en un entorn incomparable.

Per aquest 2017, des de l’Associació Cultural FANG, coordinadora de la Volta, s’han programat 4 mercats que coincideixen amb esdeveniments emblemàtics de la ciutat de Girona (Black Music Festival, Temps de Flors, Fires de Sant Narcís i Nadal) i que apropen al visitant propostes d’art, nova artesania i disseny, de la mà dels seus propis creadors, així com tallers, exposicions, exhibicions, instal·lacions, música en directe i dinar popular.

El jove artista resident de La Volta, Pol Ballonga, inaugura l’exposició de pintura i escultura Introspecció, el col·lectiu Terram proposa un taller d’arrebossat de terra, textures i acabats. Galanthus, entitat dedicada a l’estudi i divulgació del medi natural, imparteix un taller de caixes niu, i l’Associació Cultural del Bèlit, dóna a conèixer el joc del bèlit, el campionat mundial del qual se celebra al barri de Sant Narcís. A les 17h de la tarda, el pescador Vador presenta l’espectacle de clown Pescaplastik.

A la imatge, cartell de l’artista resident a La Volta Pol Ballonga.

