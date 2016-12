“16×16″, col·lectiva a Piramidon

Fins al 3 de març, Piramidon de Barcelona presenta 16×16, la seva darrera exposició de l’any; un any després de presentar 25 al quadrat. El centre torna a plantejar als artistes a treballar amb unes dimensions i format concret.

16 x 16, són les dimensions escollides per a les peces d’aquesta exposició, que fan referència als pisos que cal pujar per a arribar a la galeria i, al mateix temps, són setze els espais per artistes residents.

Artistes: Col·lectiu Dinoudinou, Yamandú Canosa, Pere de Ribot, Tono Carbajo, Alberto Gil, Iván Franco, Federico García Trujillo, Miguel Marina, Guillermo Pfaff, Diego Pujal, Stella Rahola, Eduard Resbier, Milena Rossignoli, Avelino Sala i Estefanía Urrutia.

