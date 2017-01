13è aniversari d’Es Baluard + Encontre Ana Gallardo + Taula rodona “La llave Dalí”

En el seu tretzè aniversari, Es Baluard de Palma adreça la mirada al seu patrimoni artístic i, amb ella, vers el llibre Islas y Horizontes, resultat del projecte de presentació de la col·lecció d’Es Baluard al Centro de Arte Tomás y Valiente – CEART (Fuenlabrada) a finals del 2016. En aquest sentit, a la festa d’aniversari que tindrà lloc el dia 28 de gener es presentarà en primícia Islas y Horizontes. Obras de la colección Es Baluard amb una introducció per part de Nekane Aramburu i Remedios Zafra que culminarà amb una actuació de Laia Malo DJ i un aperitiu de La Vermutera.

A més, com a activitat paral·lela al projecte “Un lugar para vivir cuando seamos viejos. Escuela de oficios deseados“, que desenvolupa aquests dies Ana Gallardo a Es Baluard, aquesta artista argentina protagonitzarà un encontre el dia 24 de gener a les 19:00 h en què donarà a conèixer la seva trajectòria. “Un lugar para vivir cuando seamos viejos. Escuela de oficios deseados” forma part del programa “GranGent/GentGran” i projecta un espai d’ensenyaments de tallers d’oficis desitjats, impartits per persones de la tercera edat a un públic general.

Finalment, Es Baluard acull una taula rodona el dia 26 de gener que pren com a base la pel·lícula La llave Dalí (David Fernández, 2015), projectada al museu durant la passada edició de l’ “Evolution! Mallorca International Film Festival”, on va obtenir el premi al millor documental. Participaran al col·loqui, moderat per Violeta Kovaksics: Nicolas Descharnes, Tomeu l’Amo, David Fernández i Joan Carles Martorell. Organitzen la Balears Film Commission i Mallorca Video.

Etiquetes: Es Baluard