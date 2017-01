132 expositors a la fira Brafa 2017

Amb el pas dels anys, Brafa s’ha anat imposant com una de les cites culturals indispensables del mes de gener a Europa. Per a la seva pròxima edició, que tindrà lloc del 21 al 29 de gener de 2017 a Tour & Taxis (Brussel·les), reunirà 132 galeries i marxants d’art procedents de 16 països. Entre ells, figuren 12 noms nous, una xifra que es manté estable respecte a l’edició anterior. Arqueologia, joies, pintura, escultura, mobiliari, disseny, ceràmica, porcellana, rellotges de pèndol, objectes d’art, cristalleria, marcs antics, planxes originals de còmic i altres creacions contemporànies recorreran més de 4.000 anys d’història de l’art de tots els continents.

L’edició del 2016 va batre un nou rècord d’assistència, amb més de 58.000 visitants, prova de la fidelitat d’un públic prestigiós, expert i exigent, i de la satisfacció dels expositors, testimoni del vigor d’un mercat que no perd força quan es tracta d’obres d’art de gran qualitat.

Ja que l’objectiu dels organitzadors no és fer més sinó fer-ho millor, no es pretendrà ni igualar ni superar aquest rècord. Serà millorar la qualitat global de l’esdeveniment a tots els nivells.

Per superar aquest repte, 132 expositors han confirmat la seva participació, una xifra comparable a la de l’edició anterior. “Tot i que disposem d’una llista d’espera bastant llarga, actualment no ens és possible acollir més galeries sense renunciar a cert grau de confort o acceptar proposar estands més petits, cosa que no desitgem. Més aviat al contrari, ja que són molts els expositors que ens demanen espais més amplis, però ens veiem limitats per les barreres físiques de l’edifici que aprofitem al 100% … i fins i tot més!”, Precisa Harold t’Kint de Roodenbeke , President de l’esdeveniment per cinquè any consecutiu.

“Estem molt orgullosos de poder presentar a un planter tan destacat d’especialistes de prestigi internacional en àmbits molt variats. En consultar les referències de les nostres galeries participants, podem constatar que exposen a les fires professionals més importants del món i la Brafa forma part d’aquest distingit club”, afegeix Harold t ‘Kint.

La tradició, amb cert recorregut ja, de rebre a un convidat d’honor serà respectada, però aquest any adoptarà una nova forma: un homenatge a l’artista argentí Julio Le Parc, nascut el 1928. Guanyador del Gran Premi de Pintura en 33a Biennal de Venècia el 1966, destaca per ser un pioner en l’art cinètic, moviment que servirà com a font d’inspiració important de la decoració de tot l’esdeveniment, encarregada al duo format per Nicolas de Liedekerke i Daniel Culot d’Volume Architecture.

Un altre convidat destacat de la Fira, la Fundació del Rei Balduí, serà l’encarregada d’elaborar la programació del cicle de conferències diàries Brafa Art Talks, dins el marc del XXX aniversari del seu Fons del Patrimoni, amb temes com la col·laboració pública i privada per la valorització del patrimoni nacional, l’arqueometria o el mecenatge en l’àmbit del patrimoni.

Brussel·les és una ciutat amb incomptables tresors museogràfics, artístics i culturals, sovint desconeguts més enllà de les seves fronteres. Per tal de valorar i intentar seduir d’una manera especial als convidats estrangers, s’ha posat en marxa un autèntic programa «VIP», que proposa una vintena de visites guiades i exclusives per diferents punts de la capital.

Finalment, l’última novetat d’aquesta edició del 2017 és el llançament d’una nova pàgina web amb un disseny i una ergonomia totalment renovats.

