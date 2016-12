“# 105″ de Maria Platero al Petit Palace

Impulsar- by Petit Palace Hotels, en col·laboració amb Galeria Zero, EFTI i Boreal Projects , presenta des del 16 de desembre l’exposició #105, fruit de l’acció # bemyguest de l’artista María Platero a l’hotel Petit Palace Lealtad Plaza . L’acció forma part del projecte Galeria Zero ( EFTI ) a Petit Palace Hotels, on l’artista va seleccionar a una persona través d’una convocatòria en xarxes socials per participar d’una trobada creativa. La persona seleccionada va ser Alessia Rotllo, que va ser retratada per l’artista el dia 27 de novembre al mateix hotel on es realitzarà l’exposició.

Partint de la curiositat que genera el que pugui ocórrer a l’interior de l’habitació d’un hotel, a # 105 Maria Platero continua treballant amb idees com l’equilibri, l’aleatorietat, o la capacitat que té la fotografia de disseccionar la continuïtat, de simplificar la realitat, congelant en el temps tan sols una de les versions possibles. L’exposició es podrà veure fins al 4 de gener del 2017 a la sala Borsa de l’Hotel Petit Palace Lealtad Plaza del carrer Antoni Maura, 5 de Madrid.

Etiquetes: María Platero · Petit Palace Hotel