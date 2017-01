“1.525”, l’obra més recent de Marcel Van Eeden al CAC

Del 20 de gener al 26 de març, el Centre d’Art Contemporani de Màlaga presenta l’exposició de l’artista holandès Marcel van Eeden. La mostra titulada 1525, comissariada per Fernando Francés, reunirà més de 250 dibuixos de l’artista, dividits en diferents sèries. Les obres realitzades amb llapis, aquarel·les i pastissos a l’oli narren històries fosques i misterioses on els seus enigmàtics personatges viuen aventures molt dispars. Entre les sèries que s’exposen, es troba la que dóna nom a l’exposició, 1525, composta per un total de 22 dibuixos petits i 2 obres grans de cinc metres (les majors creades per l’artista fins al moment) sobre la ciutat de Màlaga . 1525 transportarà l’espectador a una Màlaga plena de conspiracions, secrets, receptes ocultes per enverinar i cases encantades. Definit com un dibuixant conceptual, Van Eeden realitza en la seva obra una clara simbiosi entre pintura i literatura. L’artista s’ha marcat la pauta de fer mínim un dibuix diari, sempre anteriors a la data del seu naixement, i és en aquesta exposició, la primera vegada que situa la seva història tan llunyana en el temps, a principis del s. XVI.





